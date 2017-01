UD Almería - Real Oviedo: romper la dinámica a domicilio

Google Plus

Si hay algún momento óptimo para que el Real Oviedo logre romper su mala trayectoria como visitante puede que sea este choque que le medirá a la Unión Deportiva Almería. El mal momento que viven los andaluces tiene que ser bien interpretado por los carbayones para sacar tajada y volver a sumar lejos de tierras asturianas.

Un Almería en horas bajas

Cuatro derrotas consecutivas, ese es el balance reciente del equipo andaluz. Mirandés, Getafe, Reus y Cádiz lograron sumar los tres puntos ante un Almería que ha provocado que comparta el farolillo rojo junto al Gimnástic de Tarragona. Un quinto partido sin puntuar podría ser terrible para los rojiblancos ya que el pozo de la Segunda División B está cada vez más cercano.

A pesar de haber sido derrotado por el Getafe en el último choque como local, el clavo al que se agarra la UDA es su trayectoria en su feudo. Hasta el momento solo han perdido dos partidos ejerciendo como anfitriones y de los 21 puntos que han conseguido hasta el momento, 18 de ellos han sido como locales.

Uno de los nombres propios del choque será Fernando Soriano, el preparador zaragozano podría vivir su último partido en el banquillo del Almería en caso de no sumar los tres puntos. Además si está situación es crítica, las numerosas bajas no ayudarán a Soriano. Nano, Fidel y Morcillo son bajas por sanción, mientras que Expósito, Corona y Zongo no están disponibles por lesión. Ante esta situación, los jugadores del filial: Sillero, Gaspar y Garrido han entrado en la convocatoria.

El Real Oviedo busca crecer

Dos jornadas consecutivas ejerciendo como local ha supuesto que el plantel ovetense haya sido capaz de volver a los puestos de promoción de ascenso. Elche y Valladolid fueron superados, no sin dificultades, por el equipo azul. A pesar de que en estos choques las sensaciones no fueron las mejores, los tres puntos se quedaron en casa.

Ahora, los de la capital del Principado de Asturias se enfrentarán a una de sus mayores asignaturas pendientes, jugar a domicilio. Los azules no logran sumar puntos lejos de Oviedo desde el 30 de octubre cuando ganaron al UCAM Murcia. Pero lo más preocupante es la cantidad de goles encajados en esos cuatro partidos, un total de 16 tantos recibidos por solo cuatro obtenidos.

El preparador de la plantilla oviedista, Fernando Hierro también cuenta con varias bajas para este partido. Tanto Erice como Fernández están sancionados, mientras que Michu aún deberá esperar una semana más para volver a los terrenos de juego. El malagueño ha elaborado na citación de 19 jugadores de la que solo se ha caído por motivos técnicos Ortiz, aunque deberá hacer un descarte antes del inicio del choque. Se especula que Hierro pueda modificar su esquema y optar por jugar con cinco defensas, lo que podría suponer el debut de David Costas.

Choque de ida, jugadores queridos y un punto en común

El Carlos Tartiere fue el escenario que albergó este choque en la primera vuelta correspondiente a la segunda jornada de liga. A pesar del dominio de los almerienses en la primera parte, el triunfo se quedó en Oviedo por 2-0. Los goles de Toché y Nando sirvieron para que los carbayones sumasen sus primeros tres puntos de la temporada.

Nano y Esteban vivirán un partido especial. El lateral izquierdo del Almería, jugó dos temporadas para los azules y guarda un gran recuerdo de su etapa como jugador azul, Nano se encuentra sancionado y no podrá participar en este partido. Por su parte, Esteban defendió la camiseta de los almerienses durante seis años y se ganó el cariño de toda la afición, su condición de portero suplente hace que su participación sea complicada pero seguro que será bien recibido.

La ya citada delicada situación que atraviesa el conjunto almeriense ha provocado que Soriano pueda tener sus horas contadas en el banquillo de la UDA. Una derrota podría ser su punto final como preparador de los almerienses, uno de los nombres que suena para ser su sustituto es el de Sergio Egea. El argentino fue el entrenador que comandó el ansiado ascenso de los asturianos desde la división de bronce en la temporada 2014-2015.

Seguir una semana más en posiciones de promoción de ascenso es el objetivo del Real Oviedo para esta jornada, para ello deberá superar su mala trayectoria y sacar los tres puntos ante una necesitada UD Almería. Los rojiblancos deben ganar si no quieren agravar más su situación, el choque dará comienzo a partir de las 18:00 horas del domingo 29 de enero desde el Estadio Juegos del Mediterráno, siendo Medié Jimenez, del colegio catalán, el encargado de dirigir el choque.

Posibles alineaciones: