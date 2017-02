Carlos de Pena: "Quiero ayudar pronto"

Google Plus

Carlos de Pena, con César, durante su presentación | Foto: Real Oviedo

El futbolista uruguayo, Carlos de Pena, comparecía ante los medios de comunicación minutos antes de pisar por primera vez el Carlos Tartiere en su presentación como nuevo jugador del Real Oviedo.

Acompañado de César Martín, quien le daba la bienvenida y reconocía que "estamos contentos de que se incorpore al proyecto, viene con muchas ganas y la intención de sumar. Esperemos que consiga muchos éxitos, que serán los de todos. Es zurdo, se desenvuelve por las dos bandas, incluso puede ocupar la posición por detrás del punta. Agradecerle la predisposición y ganas que ha mostrado, y al Middlesbrough las facilidades para que esté aquí".

Le llegaba el turno a "Carlitos" que reconocía que "las ganas de venir estaban desde el primer momento. Me voy a sentir a gusto jugando. Es un equipo con mucha historia, que siempre supo luchar por grandes cosas y creo que voy a estar cómodo. Desde el primer momento manifesté las ganas de venir aquí por quién está al mando, el proyecto y los jugadores. Espero que sumemos para conseguir cosas grandes".

A Carlos de Pena le preguntaban por sus conocimientos sobre el Real Oviedo y este proyecto: "sé que han jugado jugadores uruguayos, es un club con historia, todo el mundo habla bien. Fue fácil, estoy contento de estar aquí y espero poder sumar. He tenido muchos compañeros españoles que hablan bien de este fútbol y tenía ganas de venir a España. Quiero que las cosas vayan bien".

El ex del Middlesbrough también tuvo palabras sobre la Segunda División: "es igualada, todos los partidos son duros. En la segunda inglesa son igual de duros, pero ahora hay que pensar partido a partido. Esperemos conseguir los tres puntos contra el próximo rival". Precisamente sobre el partido frente al Mallorca decía que "vengo bien físicamente, no he jugado mucho, pero estoy listo para que el míster decida incluirme. Quiero ayudar pronto".

Además, habló sobre su posición y dónde pueda ayudar: "me gusta jugar por cualquiera de las bandas, aunque también lo puedo hacer en el medio. Quiero entrenar para poder estar pronto a las órdenes del entrenador. Me defino como un jugador intenso, que cuando ataca busca el uno contra uno para asistir. (El fútbol español) se adapta mejor a mis características, allí se apuesta más por lo físico".

En último lugar, Carlos de Pena hablaba sobre su nuevo entrenador, Fernando Hierro: "he hablado con él. Me dio la tranquilidad para manifestar cualquier duda, quiere que trabaje, que sea intenso y asuma la exigencia. Solo quiero trabajar para poder estar a sus órdenes cuanto antes".