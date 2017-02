Borja Domínguez: "Estoy muy contento de venir al Real Oviedo"

Borja Domínguez, durante su presentación | Foto: Real Oviedo

El último fichaje del Real Oviedo, Borja Domínguez, sería presentado en la mañana del jueves en el estadio Carlos Tartiere, donde tendría la oportunidad de pisar por primera vez el césped como jugador carbayón. Minutos antes del acto, compareció ante los medios de comunicación allí presentes.

Como ya sucedería con Carlos de Pena, sería César Martín quien acompañase al jugador y lo presentase ante los medios: "Borja viene con ganas de poder rendir desde el primer día en el club. Deseamos que tenga los mayores éxitos y que pueda ayudarnos a sumar. Su posición es de centrocampista, donde ha venido jugando con el Córdoba. Su predisposición ha sido clave, y esperamos que su adaptación sea fácil, viene con mucha ilusión y esperamos poder contar con él pronto para disfrutar de su fútbol en Oviedo".

Le llegaba el turno al joven centrocampista gallego que antes de su presentación entrenaría por primera vez con sus compañeros: "las primeras sensaciones son buenas, he conocido a mis compañeros y veo un grupo noble y unido. Me han tratado bien. Estoy muy contento de venir al Real Oviedo".

Su fichaje fue el último del mercado carbayón y se cerró a altas horas de la tarde, ante lo que respondía que "el interés del Real Oviedo fue importante y me hacía ilusión. Pensé que sería importante para el Córdoba, y por eso quise saber su posición. Me dijeron que no era tan importante y decidí venir. Vengo con ilusión, quiero aportar para conseguir el objetivo. Agradecido al Córdoba, donde me trataron bien aunque decidieron que no era mi momento allí".

Hace apenas unas semanas Borja Domínguez tendría la ocasión de jugar en el Carlos Tartiere, donde vistiendo la elástica verdiblanca anotó un gol a su nuevo equipo: "es de los primeros campos en los que he jugado con tanta gente, animan mucho. Me hace mucha ilusión jugar aquí, siempre tuve buenas sensaciones en Oviedo".

El centrocampista también hablaba sobre la adaptación que tendrá que superar en estos días: "los gallegos y los asturianos somos primos hermanos, si además le sumas que en el vestuario hay gente de Vigo, la adaptación será más rápida".

Por último, el nuevo jugador carbayón respondía ante la posibilidad de formar parte de la convocatoria para el partido contra el Mallorca: "desde el primer momento en el que piso el campo tengo la intención de ayudar al equipo, pero es el míster el que decide en qué momento necesita de mí para ayudar al equipo".