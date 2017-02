El rival del Real Oviedo: RCD Mallorca, un proyecto que no termina de arrancar

Google Plus

Once inicial del RCD Mallorca ante el CD Mirandés | Foto: LaLiga

El RCD Mallorca es protagonista de excepción en la historia del Real Oviedo. En 1988, los carbayones conseguían ascender a Primera División tras doblegar a los baleares en un escenario de otra época, la extinta promoción entre "primeras" y "segundas" en el viejo Luis Sitjiar.

En 2001 los azules volverían a la División de Plata precisamente en Mallorca, esta vez en el nuevo Son Moix (hoy Iberostar Estadi). Y en 2009 el Oviedo lograba salir del pozo de Tercera División nuevamente en el estadio palmar, esta vez ante su filial, el Mallorca B de Tomás Pina, Nauzet Pérez, Truyols, Ximo Navarro y Sergio Tejera entre otros.

Cervero festeja su tanto en la ida de la eliminatoria de ascenso a 2ªB 2009 | Foto: Lne

A día de hoy, Real Oviedo y RCD Mallorca llevan disputados 35 partidos en competición oficial que arrojan un balance de 9 victorias para los asturianos, 13 empates y 13 victorias para los baleares. En Segunda División las cifras se igualan, de 11 enfrentamientos son 4 victorias para cada uno y 3 empates.

La llegada de los americanos

En junio de 2013 el Mallorca descendió a Segunda División tras un periodo de dieciséis años en Primera en los que el equipo vivió sus mayores éxitos deportivos ganando una Copa del Rey (2003), una Supercopa de España (1998), siendo subcampeón en otra Copa (1998), alcanzando la final de la Recopa de Europa (1999) y habiendo disputado la Championes League (2001-2002).

RCD Mallorca en la final de Copa 2003 | Foto: Diario de Mallorca

Desde 2008 la entidad venía arrastrando graves problemas institucionales, un concurso de acreedores y los cambios en la mayoría accionarial se fueron sucediendo entre Mateu Alemany, la familia Martín Morlango, Lorenzo Serra Ferrer y el empresario alemán Utz Claassen.

Después de dos temporadas de inestabilidad en las que el equipo bermellón estuvo peleando por mantener la categoría profesional, el pasado enero de 2016 el propietario de los Phoenix Suns Robert Sarver y su socio dos veces MVP de la NBA Steve Nash, invertían a través de la sociedad Liga ACQ Lagacy Partners LLC 20 millones de euros en el Mallorca haciéndose con el control del club y convirtiéndolo en uno de los más poderosos y solventes económicamente hablando de la categoría.

Steve Nash compartiendo entrenamiento con la plantilla del Mallorca | Foto: AS

Una de las primeras decisiones que toma la nueva dirección será la contratación de Fernando Vázquez como entrenador. Finalmente el gallego consigue salvar a los mallorquines de descender a Segunda División B en la última jornada de campeonato y a la postre era el elegido para patronear el nuevo proyecto que iba a arrancar.

La caída de Fernando Vázquez

Durante el verano el Mallorca se reforzó con jugadores de renombre habituales de Primera División como Juan Domínguez, Juan Rodríguez y el argentino Culio. Fernando Vázquez construyó un equipo sólido y de buen toque que sin ir más lejos volvió loco al Real Oviedo en la Jornada 3 pero sin conseguir batir su portería. Y ahí es donde reside el gran problema del Mallorca en estos tiempos: la escasez goleadora.

Fernando Vázquez | Foto: LaLiga

Tras unos primeros encuentros en los que los mallorquines anotaban poco pero encajaban menos, de buenas a primeras cambiaron las tornas, el equipo dejó de ver puerta, aumentó la fragilidad defensiva y se desencadenó una crisis de resultados volviendo el equipo a ocupar puestos de zona baja de la tabla.

A primeros de diciembre y tras caer derrotados en casa ante el Real Valladolid (0-3), Fernando Vázquez era cesado de su cargo que pasaba a ocupar el exjugador y capitán bermellón Javier Olaizola. Era la decimoséptima jornada liguera.

El Mallorca de Olaizola

No comenzó con buen pie el nuevo técnico encajando dos derrotas en sus primeros encuentros ante Almería (2-1) y Numancia (3-1). Sin embargo no le tembló el pulso a Olaizola y decidió hacer algunos ajustes en el equipo, dando entrada a un experimentado delantero que no estaba contando con muchas oportunidades como Dejan Lekic y a otros jóvenes futbolistas del filial ávidos de gloria como James Davis y Juanjo.

Javier Olaizola | Foto: LaLiga

El golpe de efecto se hizo notar y el Mallorca ha recuperado en cierta manera la capacidad goleadora y los puntos, aún con cuentagotas, van acumulándose en su casillero. El conjunto bermellón acumula cuatro partidos sin conocer la derrota, aunque bien es cierto que en tres de ellos solo ha conseguido sumar de uno en uno. El problema es que es un escaso bagaje de cara a la alta competividad reinante en la categoría y los mallorquines se están viendo condenados a coquetear con los puestos de descenso de los que tan solo les separa un único punto al inicio de la jornada.

Durante el mercado invernal la dirección deportiva mallorquina ha sufrido numerosas críticas por parte de la afición ya que tan solo ha reforzado el carril zurdo con la llegada de dos futbolistas gallegos de perfil muy similar, Saúl y Angeliño. El primero ya ha participado en las dos últimas jornadas y el segundo, que se trata de un joven carrilero zurdo llegado del Manchester City vía Girona y que puede actuar tanto de lateral como de extremo, se espera que debute inminentemente.

Lekic festeja su tanto ante el Getafe | Foto: LaLiga

Se antoja un partido duro y competido en el Tartiere, Ambos conjuntos tienen poco que regalar y la batalla promete ser muy reñida. Bien es cierto que los asturianos deberán tener especial cuidado con los zarpazos de Brandon Thomas (máximo goleador del equipo con 8 tantos), Lekic, Lago Junior y Thierry Moutinho. Olaizola ha avisado durante la semana que la intención de los suyos será quitarle la posesión de balón al Oviedo. Y eso que en las últimas semanas ha perdido por lesión a Juan Rodríguez y Culio acaba de recibir el alta médica, siendo estos dos hombres vitales en la creación y el control del juego mallorquín.

La gran duda es ¿permitirá el estado del césped a alguno de los dos equipos hacerse con el dominio del juego? El domingo 5 de febrero a las 12:00h el desenlace.