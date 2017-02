Borja Domínguez lucha por un balón en su debut frente al Mallorca | Foto: La Liga

El centrocampista del Real Oviedo, Borja Domínguez, comparecía en la mañana del jueves ante los medios de comunicación congregados en las instalaciones deportivas de El Requexón tras finalizar la tercera sesión de entrenamientos del club carbayón.

Borja Domínguez, procedente del Córdoba, debutaba el pasado fin de semana como titular, pues ya había disputado minutos frente al Mallorca: "el míster me dio la confianza, hicimos un buen trabajo y estoy muy contento. No suelo jugar ahí (detrás del punta), la he ocupado alguna vez que otra en mi carrera, pero me sentí cómodo".

El Real Oviedo lograba ganar fuera de casa de nuevo tras llevar casi cuatro meses sin hacerlo, algo importante para el grupo: "Llevábamos mucho tiempo sin ganar a domicilio, hemos recuperado sensaciones y volvemos al Tartiere. Esperamos seguir con la racha en casa, ganar sería algo bonito para meternos ahí arriba".

Borja Domínguez durante el partido frente al Mirandés | Foto: La Liga

El próximo domingo el Carlos Tartiere albergará uno de los mejores partidos de la categoría, pues los carbayones reciben al Getafe. Sobre el próximo encuentro hablaba también Borja Domínguez: "Será un partido muy importante. Si ganamos nos metemos arriba, queda muchísimo por lo que no considero que sea una final. Todos los partidos son importantes y tenemos que ir partido a partido. Estamos al principio de la segunda vuelta, quedan muchos partidos y vamos pensando en el día a día para así conseguir el objetivo".

El conjunto de Bordalás es uno de los equipos más fuertes de la categoría ocupando la cuarta plaza. El centrocampista hablaba así sobre el rival: "Son un equipo complicado, con muy buenos jugadores. Será un partido difícil, tenemos que buscar sus puntos débiles para conseguir la victoria".

Borja Domínguez realizando un 'sprint' durante el entrenamiento del jueves | Foto: Real Oviedo

Por último, el futbolista gallego hablaba del regreso al Carlos Tartiere, además de la promoción llevada a cabo por el club en favor de los socios con entradas de acompañante: "Tener a la afición de nuestra parte es importantísimo. Ser fuertes en casa y no perder fuera es básico. Hay que hacer del Tartiere un fortín, teniendo a la mayor gente posible en el campo animando para conseguir los tres puntos. Esta afición es particular, es bonito jugar en el Carlos Tartiere. Lo disfruté como visitante y ahora como local, es muy bonito".