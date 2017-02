Fernando Hierro: "Da igual quién venga, hay que competir"

Fernando Hierro durante el partido frente al Mallorca | Foto: Real Oviedo

El entrenador del Real Oviedo, Fernando Hierro, ofrecía en la mañana del viernes la ya habitual rueda de prensa previa a una nueva jornada, esta vez la correspondiente al partido frente al Getafe del domingo (18:00h).

El técnico comenzó hablando de la disponibilidad completa de toda la plantilla, a excepción de Jonathan Vila: "Bendito 'marrón'. Toca tomar decisiones, es difícil con una plantilla con gran variedad. Me gusta verlos en el campo, trabajando en el día a día. Tenemos a Vila con problemillas musculares pero va por buen camino, esperemos tenerlo pronto con el resto del equipo".

Precisamente Jonathan Vila era, junto con Diegui, uno de los jugadores más importantes en los últimos partidos pese a no contar con muchos minutos, algo que valoraba Fernando Hierro: "Es bueno para el equipo tener jugadores que no están contando y que cuando entran aguantan 90 minutos a buen nivel. Habla bien de su esfuerzo, innegociable para ellos. Nos da fuerza para seguir".

Tan sólo uno de los cuatro fichajes no ha contado con minutos aún con la elástica carbayona. Se trata de Carlos de Pena, sobre el que decía lo siguiente el técnico malagueño: "Ha venido con mucha ilusión, mucha hambre y se ha integrado muy bien. La liga es larga y esperemos que entre. El resto han llegado y se han integrado rápido, han sido muy útiles. Tenemos 26 fichas y es una pena no poder contar con todos. La gente está muy enchufada y eso hace crecer al resto. Es un chico que será importante durante la temporada. Tiene calidad, descaro e ilusión, y eso tiene premio".

El entrenador oviedista puede apostar por el once que venció el pasado fin de semana en Anduva o bien introducir algunos cambios, ante lo cual respondía que "Mañana por la mañana miraremos. Veremos al rival y lo que necesitamos para ese partido. Se consiguió un buen resultado, otra dinámica fuera de casa, pero ahora terminó. Esperemos que venga mucha gente al Tartiere y nos ayude. Hay que estar bien preparados y esperemos tener 17.000 locos de los nuestros animando".

La del domingo puede resultar una cita muy importante para las aspiraciones del equipo asturiano en la presente temporada, Fernando Hierro hablaba también del Getafe: "Aquí da igual quién venga, hay que competir cada domingo. Venimos con una racha buena, de sumar puntos en los últimos partidos, pero eso no vale, ya ha pasado y hay que trabajar. El Getafe tiene mucha personalidad, un gran entrenador. Veremos un partido disputado, quien piense que tiene el partido ganado se equivoca. Tenemos que estar preparados".

Como ya viene siendo habitual en los partidos del Tartiere, el estado del terreno de juego volverá a concentrar todos los focos, sobre éste reconocía que "prefiero no verlo. Sabéis la importancia que le doy, es el que es y es así para los dos. Está haciendo buen tiempo y ojalá esté lo mejor posible con el esfuerzo de todos".

Por último, al técnico andaluz le preguntaban por la posibilidad de afianzarse en la parte alta de la tabla en caso de una victoria: "No me gusta ver la clasificación, nosotros a lo nuestro jornada a jornada. Me centro en el partido y en sumar. Estuvimos en puestos altos, siete partidos sumando, no creo que sea el mejor momento de la temporada, estamos bien, con mucha confianza y tenemos mucho margen de mejora".