Real Oviedo - Getafe: puntuaciones del Oviedo, jornada 25 de Segunda División 2017

Google Plus

Jugadores del Real Oviedo celebran el golazo de Erice. Foto: Real Oviedo.

El Real Oviedo volvía a jugar en su feudo después de romper la mala racha a domicilio contra el Mirandés la jornada anterior. El Oviedo buscaba mantener la buena racha que viene consiguiendo como local para auparse a los puestos cabeceros de la clasificación. Hierro volvió, como es costumbre desde hace unas jornadas a cambiar el sistema de juego, ésta vez jugó con un 4-2-3-1.

El partido comenzó con alternancia en el juego por parte de los dos equipos, sin que ninguno se hiciera con el control del balón. Un error en la salida de Gorosito, permitía a Susaeta ponerle un balón de oro para que Toché acabara anotando el 1-0. A partir de aquí, los azules se hicieron con el dominio del juego, llegando varias veces a la meta rival aunque sin demasiado acierto.

Tras el comienzo de la segunda parte, una genial jugada por la banda de Damián permitía igualar al Getafe por medio de Chuli. Tras el gol, llegaron los mejores minutos del Getafe que gozaron de ocasiones para ponerse por delante, pero no las llegaron a materializar. Con el tiempo prácticamente cumplido, y tras el rechace de una falta botada por Susaeta, Erice ponía el 2-1 final con un zurdazo inapelable.

Tres puntos que se quedan en casa para un Real Oviedo que sigue en los puestos de playoff, y que muestra cada vez una mejor imagen.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10 : Excelente / S.C: Sin Calificar)

Fernando Hierro

6 / Volvió a cambiar el sistema de juego, lo que viene siendo común en las últimas jornadas. Acertó con los cambios, dándole al equipo lo que necesitaba en cada momento. Consiguió que el equipo luchara hasta el final.

Juan Carlos

7 / Nada pudo hacer en el gol encajado, le rematan dentro del área pequeña. Muy seguro en el resto de balones, atajando por bajo y por alto los pocos tiros del equipo rival.

Johannesson

8 / Ha conseguido hacerse un hueco en el once titular gracias a actuaciones brillantes. Buen partido en el ámbito ofensivo, combinando a la perfección con Susaeta. En defensa cuajo otra vez un gran papel, siendo decisivo cortando jugadas de contraataque.

David Costas

6 / Bastante seguro en defensa. Otro jugador que se ha establecido en el once titular gracias a buenas actuaciones. Se resbala en el gol visitante al llegar forzado al corte, quizás su único fallo en el partido.

David Fernández

6 / Al igual que su compañero en la zaga, muy seguro atrás, cortando los balones por alto y por bajo. Después de unas jornadas en las que no ha estado a su mejor nivel parece que el héroe del ascenso vuelve a ser el que era.

Christian Fernández

7 / Como viene siendo común fue un seguro atrás. En el primer tiempo fue un muro para el ataque rival, nadie le franqueaba. En el segundo tiempo, tuvo un despiste que supuso el empate, pero muy seguro el resto del partido. Sigue dejándose el alma por el escudo que defiende.

Lucas Torró

7 / Eficaz en los cortes y en la salida del balón. Se ha recuperado al 100% de su lesión y vuelve a ser indispensable en el sistema de Hierro. Sin muchos alardes pero eficaz.

David Rocha

4 / La cara amarga del partido. No tuvo su día el jugador azul, perdió balones muy fáciles y no estuvo acertado ni en defensa ni en ataque. No extraña que fuera el primer cambio de Hierro.

Borja Domínguez

7 / Desde que le dieron la oportunidad de jugar y demostrar lo que vale no ha salido del once inicial. Buen partido el suyo, claridad en el ataque y sin perder balones fáciles. Parece que ha conseguido darle al equipo ese equilibrio ofensivo que necesitaba.

Susaeta

10 / Excelente el partido el interior diestro. Fue el mejor de los azules durante todo el encuentro. Todas las jugadas de peligro pasaban por sus botas, dio una lección de juego que no se veía desde hace tiempo. Dio la asistencia del primero y sacó la falta del segundo, no se le puede pedir más, lo hizo casi todo a la perfección.

Saúl Berjón

7 / Muy activo por su banda izquierda, parece que ya ha cogido el ritmo de la competición. Estuvo muy incisivo en ataque pero sin premio de cara a gol. En defensa trabajo para ayudar a Christian.

Toché

8 / Es habitual ya hablar bien de este jugador. Casi todo lo que toca lo convierte en gol. No suele tener muchas ocasiones, pero la que tiene va para dentro. Brillante en ataque una vez más el artillero carbayón.

Sustituciones

Erice

9 / Salió para sustituir a un David Rocha que había estado muy fallón en el primer periodo. Todo lo que hizo lo hizo bien, corto los balones que tuvo que cortar y le dio salida en ataque al equipo. Volvió tras lesión dando muestras de su importancia en el equipo. Marcó el gol de la victoria con un grandísimo zurdazo.

Michu

6 / No tuvo mucho tiempo ni muchas oportunidades pero no se le puede reprochar nada porque se nota que tiene ganas y que lucha todo lo que puede. Siente el Real Oviedo como el que más y aún está falto de ritmo tras la lesión.

Nando

6 / Salió quedando poco para el final pero fue un puñal por la banda izquierda. Sacó de su sitio a una ya cansada defensa visitante. Le faltó tiempo para dar más de sí.

Árbitro: Pérez Montero

5 / No estuvo muy acertado a lo largo del encuentro. No hubo ninguna jugada polémica, pero estuvo demasiado permisivo con la dureza aplicada por los jugadores del Getafe. Debió señalar más faltas incluso alguna que otra amonestación.