Fernando Hierro: "Vamos a Reus con la ilusión de conseguir los tres puntos"

Fernando Hierro, durante el partido contra el Getafe | Foto: Real Oviedo

El técnico del Real Oviedo, Fernando Hierro, comparecía en la mañana del miércoles tras finalizar el entrenamiento en las instalaciones deportivas de El Requexón en la rueda de prensa previa a una nueva jornada, esta vez del partido que el viernes enfrentará al Real Oviedo con el Reus.

El malagueño comenzaba hablando de lo extraño que tiene esta jornada para el club carbayón, al jugar un viernes: "Jugamos domingo y volvemos a jugar el viernes. Si todo va normal, con el único que no podemos contar desgraciadamente es con Vila. Hemos regulado su trabajo y han estado en el gimnasio. No vamos a tener problema, me ha tocado jugar sábados, lunes, martes, pero nunca un viernes, quizá con la selección. Son los calendarios, nos da igual porque son iguales para los dos. Hemos tenido menos días de recuperación, pero ellos también".

Tres victorias consecutivas para el Real Oviedo que no solo daba alegrías en cuanto a resultados, sino que también lo ha hecho en el juego: "Todo tiene que ver con los resultados. Los chicos están creyendo en esto porque todo está saliendo bien pero eso no vale para Reus. Es un partido nuevo contra un equipo que progresa y mejora. Son atrevidos y juegan bien. Les gusta tener la posesión y tenemos que sacar a relucir todo lo que tenemos preparado. Sabemos cómo hacerles daño y dónde están las claves del partido. Mañana nos prepararemos bien, viajaremos y el viernes a las ocho de la tarde una nueva jornada".

El pasado domingo contra el Getafe se vio a un Real Oviedo muy competidor, que lejos de replegarse ante el empate del Getafe, buscó con recompensa el gol de la victoria: "Ha venido gente nueva que hace su trabajo. Los del año pasado han dado un paso adelante porque han entendido la competitividad existente. El equipo ha cambiado muchos jugadores, tiene mentalidad nueva y ha habido un proceso rápido de adaptación. La gente viene con ilusión, los de casa acogen bien y hay un gran grupo".

Fernando Hierro también respondía sobre la posibilidad de romperse la clasificación en las próximas jornadas: "No creo que sea el momento. Queda mucho, en esta categoría cuando faltan cuatro o cinco jornadas hay lesiones, sanciones y la gente se desgasta. Ahí es cuando tiene que salir la fortaleza del grupo. Vamos a Reus con la ilusión de conseguir los tres puntos y de ahí no nos va a sacar nadie".

Por último, el técnico carbayón hablaba sobre la igualdad existente en la competición y sobre la intensidad necesaria para sacar puntos: "Así es la categoría. Vas a Miranda y si no igualas en competitividad es muy difícil ganar. Hay detalles que no se pueden cambiar, son todos los rivales iguales. Es una competición peculiar, muy igualada y o te adaptas o no hay manera. En eso no nos pueden ganar, puede decantarse por un detalle, pero no en intensidad".