Los 155 de Cádiz

Las dos aficiones juntas en el partido de ida de la promoción en Oviedo | Foto: La Voz Digital

Ya han pasado casi dos años del hecho que cambió la relación entre dos clubes históricos como son el Cádiz CF y el Real Oviedo. El año 2015 era el marcado por los dos equipos para volver al fútbol profesional, el club gaditano fue campeón del grupo IV de Segunda División B, y el club asturiano lo fue del grupo I. El sorteo dictaminó que los dos equipos se enfrentarían en la fase de promoción, la ida tuvo lugar en el Estadio Carlos Tartiere con resultado de uno a uno.

El partido de vuelta en el Ramón de Carranza era el decisivo, el equipo local partía con una ligera ventaja por el empate a un gol conseguido en tierras asturianas, el estadio tenía que ser una olla a presión, sin embargo el partido no transcurrió como el Cádiz planteó, las ocasiones eran producidas por el equipo visitante y el aliento de los aficionados desplazados hasta tierras gaditanas era cada vez mayor. El premio no llegó hasta que al comienzo de la segunda mitad David Fernández cabeceaba al fondo de la red un balón botado desde el córner por Néstor Susaeta, el partido concluyó con un único tanto, el marcado por el defensa madrileño y que servía para que el Real Oviedo ascendiera a Segunda División.

Al margen del partido hubo un hecho que lo dejó marcado, ciento cincuenta y cinco aficionados carbayones de los desplazados hasta Cádiz no pudieron entrar al estadio, los seguidores que poseían la correspondiente entrada para acceder al partido no pudieron disfrutar del mismo. La directiva del club ovetense abandonó el palco presidencial en señal de protesta, después de que no recibieran ninguna explicación por lo sucedido en los aledaños del estadio. Tanto el club como los aficionados exigieron una disculpa por parte del club andaluz, la disculpa nunca llegó y eso decepcionó más a los asturianos. Este sábado cuatro de marzo vuelven a enfrentarse en Oviedo, los damnificados por lo ocurrido emitieron un comunicado en las redes sociales dirigido a la directiva del club azul, que los instaba a romper toda relación con el Cádiz.

La directiva andaluza publicó un comunicado en el que recalcaba que lo sucedido en Cádiz fue una equivocación y añadía que algunos de sus aficionados fueron agredidos injustamente en la capital asturiana, dicho comunicado no sentó bien en el Oviedo y pocas horas después difundieron un comunicado recalcando que no tuvieron ni tienen conocimiento alguno de las agresiones mencionadas, además recalcaron que todavía siguen sin recibir ninguna respuesta por lo ocurrido en Cádiz. Ambos clubes quieren que el encuentro del sábado concurra sin ningún problema y que las aficiones disfruten del partido.