Otro partido más sin perder

El entrenador andaluz y el portero balear del Real Oviedo comparecieron ante los medios tras empatar a cero ante el Numancia en el estadio de los pajaritos. En rueda de prensa Hierro comentó sentirse cómodo con el resultado: "Partido igualado, disputado. Sabíamos que el Numancia era un equipo difícil de contrarrestar, tienen buenos jugadores. Partido bastante igualado. Primera parte con pocas ocasiones, y la segunda más igualada. Partido disputado que pudo decantarse por cualquier detalle. Nos llevamos un punto y sin encajar gol que fuera de casa es importante. Hemos sido solidarios. El equipo ha trabajado pero posiblemente nos faltó tranquilidad en algunos momentos, sobre todo con el balón. Nos costó mucho encadenar pases, acumular posesiones largas. Nos faltó tranquilidad en algunas fases del partido. Tuvimos la gran ocasión de Michu, afirmó Hierro sobre lo ocurrido durante el partido. Hierro vuelve a Asturias con buenas sensaciones por la portería a cero y el trabajo. Me quedo con la sensación de que hemos estado serio. Por contra, la tranquilidad y las posesiones largas que nos habrían propiciado llegar a tener el último pase".

Por su parte el meta balear recaló la importancia de sumar lejos del Carlos Tartiere: "El equipo ha estado serio, correoso y solidario. Si queremos puntuar eso es lo que tenemos que hacer. Si no se puede ganar, mínimo empatar. Siempre se puede mejorar pero hoy ha sido un partido serio. Nos ha faltado alguna ocasión pero hay que dar por bueno el punto. Yo creo que al final se trata de ayudar. Juan Carlos lleva ayudando al equipo tiempo, lo pienso así. He tenido la ayuda de mis compañeros pero estoy muy contento a nivel personal. Hay que pasar página y pensar en Vallecas" afirmó el ex del Villareal. Por último, el portero se mostró contento con haber dejado la portería a cero pero pide calma: "Dejar la portería a cero es sinónimo de puntuar. Es importante para el equipo. Debemos pensar no más allá del próximo domingo".