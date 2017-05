Fernando Hierro: "En ilusión y ganas no nos pueden ganar"

Fernando Hierro durante un entrenamiento de esta semana | Foto: Real Oviedo

El entrenador del Real Oviedo, Fernando Hierro, comparecía esta mañana en las instalaciones deportivas de El Requexón en la rueda de prensa previa al choque del viernes ante el Alcorcón.

Fernando Hierro comenzaba hablando de las bajas que tendrá para enfrentarse al conjunto madrileño, y reconocía la duda sobre Christian Fernández: "tomaremos mañana la decisión. No nos corre prisa. Equipo, grupo, esto es así".

Segundo partido consecutivo que el Real Oviedo jugará de viernes en el Carlos Tartiere, un horario que para el entrenador malagueño "no es bueno. Todo el que tenga el corazón azul, que venga, todos los que puedan. Es el llamamiento que hago como entrenador, como club. Los necesitamos más que nunca, con nosotros, que nos empujen, nos den fuerza y alas. Los necesitamos a todos".

Tras muchas semanas en las posiciones de promoción de ascenso, el Real Oviedo abandonaba esos puestos tras caer derrotado en Levante, algo que para Fernando Hierro es una cuestión de "carácter, esfuerzo y personalidad. Sabíamos que no iba a ser fácil, es fútbol. Es una prueba de carácter, de orgullo y a partir de ahí es competir y sacar los tres puntos. Quedan seis partidos, cuanto menos miremos la tabla mejor".

Como es habitual en sus ruedas de prensa, el técnico malagueño analizó a su rival, en este caso el Alcorcón: "se juega la vida y nosotros también. No nos pueden ganar. Sabemos el resultado que tuvimos allí, ellos con su guerra y nosotros con la nuestra. En ilusión y ganas no nos pueden ganar. Se trata de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y no pensar en nada más que en el viernes. Focalizar bien el partido, tener tranquilidad y personalidad, porque esta situación no nos puede cambiar nuestra idea y nuestra manera de hacer las cosas. Sabemos el objetivo que tenemos".

Por último, el técnico respondía sobre si el Real Oviedo ha merecido más que los resultados obtenidos en las últimas jornadas: "si no sumas, es lo que cuenta. El equipo ha dado un gran paso adelante a nivel de competir, tanto en casa como fuera de casa, se trata de sumar".