Real Oviedo - AD Alcorcón: vencer es una obligación

Real Oviedo y Asociación Deportiva Alcorcón son los encargados de subir el telón de la jornada 37. Un choque que medirá a dos equipos que están necesitados de sumar los tres puntos. Ambos conjuntos llevan varias semanas consecutivas sin ganar un encuentro, lo que ha condicionado sus objetivos.

El Real Oviedo quiere dormir en playoff

Tras once jornadas, el cuadro carbayón ha abandonado los puestos de promoción de ascenso. Aunque esto no haya hecho saltar las alarmas, es una situación que evidentemente, no gusta. Volver a quedarse fuera del playoff, tras lo ocurrido el año pasado, podría ser una gran decepción. El aspecto positivo es que el Real Oviedo depende de sí mismo para acabar la liga en estos puestos.

La Sociedad Deportiva Huesca, último equipo que visitó el feudo azul, fue el primero en conseguir puntuar en el mismo en lo que va de 2.017. El conjunto oscense sumó un punto merced al empate a un gol, los números de los oviedistas como locales son intachables, ya que solo Reus y Córdoba han conseguido ganar en tierras ovetenses.

Con Susaeta como principal ausencia por acumulación de tarjetas amarillas, la duda es quién ocupará su puesto. Las hipótesis apuntan a Nando y Rocha, aunque Carlos de Pena también tiene opciones. Fernando Hierro esperará al entrenamiento matutino del viernes para facilitar la lista de convocados, una actividad totalmente novedosa. Además de Susaeta, no estarán en la lista aunque en este caso por lesión: Borja Domínguez, Ortiz y Varela.

La AD Alcorcón, sin red

Sin margen de error, así se plantará el conjunto alfarero sobre el verde del equipo de la capital del Principado de Asturias. Los madrileños acumulan cuatro jornadas sin ganar, lo que ha provocado que la salvación esté a cinco puntos y el Elche el equipo que sea el primero fuera de la quema.

Aunque echando un vistazo a los datos que han cosechado los amarillos lejos de su territorio, las perspectivas son bastante negativas. Los alcorconenses son el peor equipo de la categoría a domicilio con bastante diferencia, ya que tan solo han sumado ocho puntos en este apartado.

Otro de los problemas es la falta de gol, en esta clasificación también son los peores de toda la Segunda División al haber anotado solo 24 goles. Esto hace que la decisión de Velázquez al no convocar a David Rodríguez, estrella y máximo goleador del club con 11 tantos, sea cuanto menos controvertida. Además también han quedado fuera de la citación: Marc Nierga, Iván Alejo, Rafa Páez, Jacobo, Adrián Dieguez y Victor Pérez.

Árbitro, choque de ida y horario extraño de nuevo

El colegiado Juan Luis Pulido Santana, perteneciente al colegio canario, ha sido el escogido por la RFEF para impartir justicia en este partido. A los carbayones solo les ha dirigido una vez esta campaña, victoria para los azules 2-1 ante el Mallorca. Mientras que a los alfareros también les ha arbitrado en un partido, en el que cayeron derrotados en Córdoba por 1-0.

Echando un vistazo atrás al encuentro de ida celebrado el sábado 26 de noviembre en Santo Domingo, los alfareros guardan su mejor recuerdo de la presente temporada. Los madrileños se impusieron a los azules con un rotundo 5-1. Un doblete de David Rodríguez junto a los tantos de David Navarro, Toribio y Óscar Plano culminaron una goleada en la que Jonathan Pereira puso el tanto de la honra para los asturianos.

14 días después se repite el mismo horario que los carbayones tuvieron en su último partido como locales ante la SD Huesca. Viernes a las 20:00 horas, este hecho no impidió que los aficionados azules acudiesen a animar a su equipo, de hecho, el Carlos Tartiere registró su tercera mejor entrada de la temporada. Tras ese episodio, la hinchada azul volverá a apoyar a su equipo para darle su aliento.

A cada jornada que pasa la importancia de los tres puntos aumenta. Todo aquel equipo que se juega algo, vive cada jornada una batalla. En este caso el Real Oviedo quiere pasar, al menos, la noche del viernes en puestos de promoción de ascenso. Mientras que la AD Alcorcón, quiere un triunfo para recortar distancias con los puestos de salvación.

