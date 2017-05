Fernando Hierro: "Solo vale ganar"

Fernando Hierro, con uno de sus ayudantes, en el entrenamiento de ayer | Foto: Real Oviedo

El entrenador del Real Oviedo, Fernando Hierro, comparecía en la mañana de ayer ante los medios de comunicación en su rueda de prensa habitual previa a un nuevo partido liguero, esta vez el que les enfrentará al Gimnàstic el próximo sábado.

El técnico malagueño comenzó hablando de los jugadores lesionados y de las posibles bajas que tendrá el equipo en Tarragona: "Es lo que hay, lo que tenemos y sabemos que tenemos un partido muy importante. Si queremos tener opciones hay que ir a ganar".

Dos derrotas consecutivas ha encadenado el Real Oviedo en las dos últimas jornadas, algo que ha podido afectar al estado anímico del grupo, o no: "Moralmente estamos bien. Sabemos la trascendencia del partido y vamos a por los tres puntos, porque no hay otra. Sabemos que hemos sumado pocos puntos en estas últimas jornadas y estamos muy motivados por conseguir puntos y volver a los puestos privilegiados. Es una ilusión extra para competir mejor".

El entrenador también tuvo la oportunidad de hablar del rival, al que describió como "un equipo que cambia de sistema, necesita mucho los puntos y consigue muchos a balón parado. Quiero seguir compitiendo igual, como en Valencia y Tenerife y ser más efectivos en ataque. Tenemos que estar acertados de cara a puerta y soportar la presión. Quien mejor aguante la presión será quien tenga más posibilidades".

Además, al técnico carbayón le preguntaron por un posible cambio de sistema, a lo que respondió que "solo pienso en los tres puntos. La calculadora no vale para nada si no se suma. Sumar tres puntos y volver a jugar en casa. No hago números, no me gusta pensar en eso".

Aún restan cinco jornadas para el final del campeonato y los próximos rivales no son nada fáciles para el conjunto asturiano, algo que no preocupa al técnico: "Nos enfrentamos contra equipos que luchan por unos objetivos. Es más motivación para nosotros que jugamos por el 'play-off'. Es su ilusión y esfuerzo contra el nuestro. Cuando pite el árbitro veremos quién es el mejor. No me preocupa en exceso, hay que darle naturalidad".

Precisamente, y en último lugar, tres de estos cinco últimos partidos serán lejos del Tartiere. El técnico respondía que "a todos los equipos les gusta jugar en casa, con su gente, pero con ansiedad puede volverse en contra. Pensamos en lo nuestro, vamos con ilusión y fuerza para hacer nuestro partido y sumar los tres puntos. Todos los equipos necesitan a su afición y es importante".