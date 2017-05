Fernando Hierro: "Daremos el cien por cien"

Fernando Hierro durante uno de los entrenamientos de la semana | Foto: Real Oviedo

El entrenador del Real Oviedo, Fernando Hierro, comparecía en la jornada de ayer al finalizar la penúltima sesión de entrenamiento del club carbayón en las instalaciones deportivas de El Requexón.

El técnico, comenzó hablando de las bajas para este nuevo partido, frente al Real Zaragoza: "quedan dos días y medio y veremos. Estamos trabajando bien para que se vea un partido, es nuestra intención. David tiene una molestia en el gemelo y decidimos reservarlo. Mañana entrenará. Héctor tiene ahí una molestia, y el sábado decidiremos. El sábado nos reuniremos y decidiremos en base a sus sensaciones".

Tras un nuevo pinchazo lejos de casa, el entrenador malagueño prefiere centrarse en el próximo partido: "son filosofías de vida. Hasta el fin de semana pasado había 114 puntos, había 54 y perdimos 60. No podemos pararnos a buscar justificaciones, me gusta vivir de la realidad y hay que ganar todos los puntos que quedan. Esto es fútbol y no me gusta buscar justificaciones. En los últimos 21 puntos hemos sumado cinco, toca prepararse. El sábado recibimos a un rival con jugadores determinantes, peligroso y difícil, pero jugamos en casa. Daremos el cien por cien".

Es inevitable la comparación del Real Oviedo de Fernando Hierro con el de Generelo si nos fijamos en los resultados de las últimas jornadas. Fernando Hierro hablaba también de esas comparaciones: "no me gusta comparar. No están los mismos actores, no tiene nada que ver. Sé que gusta repasarlo y sé que se analiza, pero por qué nos tenemos que agarrar a eso. Soy optimista, entiendo que todo va a salir bien. Es fácil sacar el ventilador y responsabilizar al de al lado, pero no es nuestro papel. De aquí al final hay que darlo todo, quedar con la conciencia tranquila de que lo intentamos hasta el final".

Como cada semana, era necesaria la pregunta sobre la mentalidad del equipo y los objetivos de cara al partido: "vamos a ir al límite, tenemos las condiciones que tenemos. El entrenador está para entrenar y eso es lo que importa. Soy quien decido, es lo lógico y lo normal. Sé que la gente opina, pero la libertad en mis decisiones es mía. Veo que ellos dan el cien por cien. El equipo quiere, se deja la vida y entrenan al cien por cien. En los partidos hay días buenos y malos, pero no les puedo pedir más que compromiso, esfuerzo e implicación".

Por último, el entrenador analizaba el partido así: "viene un Real Zaragoza difícil, la mejor noticia es ganar. Ganar con nuestra gente, que vengan al estadio. El club ha promovido una iniciativa y los necesitamos. Su sueño es el nuestro, es lo que tienen que entender. Ojalá peleemos por ello".