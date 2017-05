Próximo rival del Real Oviedo: Córdoba CF, con el descenso acechando. (Fotos: www.laliga.es)

Con 9 puntos aún por jugarse, solo está decidido el ascenso del Levante. La gran mayoría de equipos restantes aún esta peleando por algún objetivo, mientras que en la zona alta hay unas posibilidades más reducidas, el espectro de equipos que pelean por la salvación es bastante más elevado.

Uno de esos equipos es el Córdoba Club de Fútbol, un conjunto que, al igual que muchos otros, actualmente se encuentras en una posición en la que no esperaban estar a principio de temporda. Por su parte, el Real Oviedo sigue en la pugna por un puesto que otorgue plaza para los playoffs, pero no se puede permitir fallar más.

Otro descenso sería fatal

El equipo andaluz tiene sus orígenes en el Real Club Deportivo Córdoba, que tuvo su fecha de desaparición en 1954. Ese mismo año, se refundó y adaptó la denominación que actualmente tienen. Desde entonces han pasado la mayor parte de los año entre la división de plata y Segunda División B.

Siendo ya Córdoba CF, tuvo unos inicios muy prometedores, en la la temporada 1955-1956 conseguían su primer ascenso a Segunda División. Categoría en la que lograrían encadenar un total de seis temporadas para afianzarse como equipo en la segunda máxima categoría del fútbol español.

Tras esas seis temporadas, los andaluces jugarían en Primera División por primera vez en toda su historia. Las temporadas vividas entre las campañas 1962-1963 y 1968-1969 fue la época dorada del cuadro cordobesista, ya que desde entonces tan solo han vuelto a jugar en la máxima categoría dos temporadas.

Después de dos temporadas en Segunda División, consegurían un nuevo ascenso, aunque esta vez el tiempo en Primera División tan solo sería de un curso. Tras el mismo llegó una época decepcionante ya que a finales de la década de los 80, el equipo blanquiverde descendería a Segunda División B, donde permanecería hasta la temporada 1998-1999.

Desde el curso 1999-2000 hasta el momento actual, el equipo andaluz ha estado siempre en Segunda División salvó en tres años. Dos de ellos, temporadas 2005 a 2007, el equipo cordobesista militó en la división de bronce y en la campaña 2014-2015 jugaron en la máxima categoría.

La pasada temporada llegaron a jugar la promoción de ascenso, pero fueron derrotados en primera ronda. Tras ganar como local por 2-1 al Girona, en la vuelta serían eliminados tras perder por 3-1. La marcha de jugadores tan importantes como Florín Andone, Fidel o Xisco ha provocado un severo descenso en el rendimiento del equipo y ahora se ven obligados a pelear por la salvación.

Salvar la categoría y el año

Actualmente el Córdoba ocupa la posición 16 con 46 puntos, es decir, tres más que el Gimnástic de Tarragona que es equipo que está más cercano a la salvación. Los andaluces no se pueden despistar, ya que a pesar de estar ahora mismo fuera de la zona de peligro, una derrota ante los carbayones les podría acercar de nuevo al descenso.

Tras la buena temporada realizada el curso pasado, desde la directiva cordobesista, se decidió apostar por la continuidad de uno de los técnicos con más nombres de la categoría: José Luis Oltra, pero esta opuesta solo duraría 16 jornadas, cuando el técnico valenciano fue destituído siendo el entrenador del filial, Luis Miguel Carrión, su relevo.

La portería de los andaluces vivió un gran debate. Mientras que unos apostaban por el internacional ghanés Razak como titular, otros optaban por que el fichaje Kieszek fuese el dueño, finalmente el portero polaco fue el elegido, ya que ha jugado 36 de los 39 partidos disputados.

En las últimas jornadas, la línea defensiva tiene cuatro nombres propios: Deivid, Caro, Antoñito y Bíttolo. El primero de ellos, pieza clave en el equipo andaluz, se ha perdido gran parte de la temporada por una lesión. Otros jugadores que han tenido protagonsimo en la retaguardia cordobesista han sido Luso y Héctor Rodas.

Al igual que en la zona defensiva, el centro del campo también tiene unos claros dominadores en las fechas más recientes: El veterano Pedro Ríos lleva la batuta del equipo, Javi Lara y Edu Ramos son los encargados de aportar el equilibrio, mientras que Aguza y Javi Galán tienen más responsabilidades ofensivas. Juli es un hombre importante, aunque en estas últimas jornadas casi no ha tenido minutos. Hasta su marcha en el mercado invernal al Real Oviedo, Borja Domínguez también tenía mucho peso en este equipo, el ahora jugador azul no podrá medirse a sus ex compañeros debido a la conocida como cláusula del miedo.

En el ataque existen nombres propios de gran entidad pero que no han podido reemplazar a los antes citados, especialmente al rumano Andone. Jugadores como Piovaccari, Alfaro y Donoso no han conseguido alcanzar una cifra importante de goles, entre estos tres atacantes solo suman 7 goles.

Todos ellos viven bajo la sombra del verdadero killer verdiblanco: Rodri Ríos, el delantero, además de ser el jugador que más partidos ha jugado, también es el máximo goleador de los andaluces. El atacante soriano lleva acumulados 11 goles, habiendo anotado la mayor parte de ellos como local.

Saldo muy negativo en Córdoba para el Real Oviedo

Actualmente, 27 son las veces que han medido sus fuerzas andaluces y asturianos. Echando un vistazo al balance que nos dejan estos partidos, el saldo es favorito a los de la capital del Principado de Asturias, ya que se impusieron un total de 12 veces. Los califales se llevaron la victoria en 9 ocasiones y las 6 restantes se saldaron con empate.

Este partido, supondrá le décimocuarta visita del conjunto carbayón al feudo cordobesista. Habrá que ver si modifican su racha de resultados, ya que allí tan solo han ganado una vez, en la temporada 2001-2002, además han empatado cuatro veces, todas ellas sin goles, y el resto siempre fueron derrotas.

En el partido de la temporada pasada disputado en El Arcángel, con motivo de la jornada 15, los balnquiverdes consiguieron sumar los tres puntos debido al 2-1 final. Fidel, a los cinco minutos y el ahora jugador de los asturianos Nando, poco después del primer cuarto de hora encauzaban el resultado, aunque Toché en el minuto 37 volvía a dar esperanzas a los azules, aunque finalmente el marcador no se movería más.