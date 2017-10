Carmen deja en Oviedo el primer derbi femenino de la historia

Real Oviedo Femenino: Real Oviedo Femenino: Cheza (P); Celia, María Méndez, Carmen, Érika (Seila, min. 71); Yoli (C), Cienfu (Silvia, min. 71); Isina, Laura, Clo; Yari (Paula, min 61).

El mundo evoluciona (ya iba siendo hora) y el fútbol no iba a ser menos. Debería haberse producido muchos años antes, pero ya está aquí. Hemos tenido que esperar nada más y nada menos que… ¡88 temporadas! En efecto, esas son las campañas de diferencia entre el primer derbi asturiano masculino de la historia de La Liga y el primero femenino. El primer paso para ello lo dio, en la 2016/2017, el Real Sporting de Gijón, incorporando a sus filas un equipo femenino, cosa que imitaría el equipo de la capital del Principado al comienzo de esta temporada, aunque con principio de acuerdo al final de la anterior, en donde ya finalizaron disputando aquella fatídica y olvidada Fase de Ascenso con la camiseta azul, en tierras canarias.

Al igual que el primer derbi masculino, este también se queda en Oviedo, después de que las chicas de Pedro Arboleya dieran un auténtico monólogo futbolístico en el barrio de La Corredoria. Ya en la primera jugada del partido, a Laura le faltaron un par de tallas más en su bota para remachar a la red un centro de la carrilera Érika y haber podido subir así el primer tanto al manual del Díaz Vega y, aunque no fue eso lo que pasó, el dominio azul no cesó. Minutos después llegaría la primera ocasión para las rojiblancas, pero el remate del córner no encontró portería.

A partir de ahí sólo uno de los dos equipos había venido a jugar: Isina avisó en primera instancia, pero el uno contra uno lo salvó bien la guardameta visitante, internacional sub-17, Paula. A la segunda ya no avisó y el disparo cruzado y raso se coló por la cepa del poste de la portería del artificial de La Corredoria.

Isina corre hacia la banda para celebrar el primer tanto del partido con su compañera Ale, lesionada de gravedad durante la semana. Laura la sigue para hacer lo propio. | Foto: Real Oviedo Femenino

Tras el paso por la caseta, el Real Oviedo Femenino siguió con la misma filosofía de juego: la búsqueda de espacios a través de los movimientos de sus cuatro chicas de arriba para aprovechar las incorporaciones de las laterales: Celia y Érika y crear así situaciones de dos contra uno cerca de la línea de cal, pero siempre sacando el balón jugado desde atrás.

La circulación de pelota quizás no era todo lo rápida que debería y eso facilitó que el marcador permaneciera inmóvil hasta que Carmen, recogiendo un rechace provocado por el despeje de un remate de cabeza de la siempre incansable Isina, empujase el balón a la red con un sutil movimiento de cuello. Minuto 63, dos a cero. Puede que quede feo decir esto, pero a partir de ahí el partido quedaba visto para sentencia. Ni si quiera las contras gijonesas eran capaces de derribar el infranqueable muro levantado por María Méndez y la propia Carmen, sin olvidar la ayuda de la siempre adelantada guardameta, Cheza, continuamente en perfecta comunicación con la pareja de centrales, durante la calurosa mañana de hoy.

Y para rematar, y nunca mejor dicho, el partidazo de la número 6, cayó el tercero en el Díaz Vega, segundo en la cuenta particular de la futura médico del Real Oviedo Femenino. Fue tras un saque de esquina, perfectamente botado por la internacional con España, Laura, cuando Carmen metió el interior de su bota en el lugar adecuado, en el momento exacto.

Carmen celebra uno de los dos tantos conseguidos hoy con su compañera Paula, que saltó al verde de La Corredoria en la segunda mitad. | Fuente: Real Oviedo Femenino

Bendito problema, el de la polivalencia de esta chica: medio centro defensivo, central, lateral izquierda… es decir, capaz de jugar y lo que es más importante, de hacerlo bien, en las seis posiciones defensivas del sistema de juego del Oviedo. Pero, sobre todo, bendito quebradero de cabeza para Arboleya, el de contar con una chica tan dispuesta a ayudar a su equipo desde una posición que no es la suya y compaginarlo, no sin esfuerzos, con la siempre difícil carrera de Medicina.

Estos tres goles dejan los tres puntos del primer derbi asturiano femenino (concebido este como lo que fue: un Real Oviedo-Real Sporting) en Oviedo y les permiten mantener el pulso por la primera posición con el Deportivo de La Coruña, equipo al que tendrán que recibir en el Díaz Vega, el próximo 19 de noviembre.