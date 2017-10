Google Plus

Previa AD Alcorcón - Real Oviedo: buscando la primera a domicilio | Imagen: Real Oviedo

El Real Oviedo viaja a la Comunidad de Madrid para enfrentarse a la Agrupación Deportiva Alcorcón. Los de Juan Antonio Anquela intentarán seguir sumando sus partidos por victorias, tras haber logrado los tres puntos en casa ante el Córdoba. De imponerse al equipo dirigido por Julio Velázquez, el conjunto asturiano sumaría su primera victoria a domicilio ante un Alcorcón que se encuentra en decimoséptima posición de la Liga 1|2|3.

Pućko vuelve a la convocatoria

No está siendo una temporada sencilla para el extremo del Real Oviedo, Matej Pućko. El esloveno se ha perdido ya varias convocatorias aunque presumiblemente ninguna por lesión y la afición carbayona no deja de preguntarse el porqué de las ausencias del atacante azul. Tras no haber sido convocado en los últimos dos encuentros, Pućko vuelve a entrar en la lista de jugadores que viajarán con el equipo a la Comunidad de Madrid para llevarse los tres puntos. En este caso, el descartado es el mediocentro argentino Juan Forlín.

Además, tras las buenas sensaciones dadas por McDonald Mariga la pasada jornada ante el Córdoba, la afición tiene ganas de volver a verle disputar minutos con el Oviedo y es de esperar que incluso salga desde el inicio del choque. El internacional con Kenia realizó un gran encuentro contra los cordobeses tanto en ataque como en defensa y fue clave en el gol final de Diegui Johanesson, con un robo y posterior asistencia para que el hispano-islandés anotase su primer tanto de la temporada.

Marita contó con el beneplácito de la afición | Imagen: Real Oviedo

Todo pasa por defender bien

En el último encuentro ante el Córdoba el Real Oviedo pudo volver a dejar su portería a cero. La afición se mostró nerviosa cuando los cordobeses atacaban la meta defendida por Juan Carlos, ya que en el partido anterior ante el Granada se recibieron dos goles en los primeros minutos de cada parte y no se pudo levantar el resultado. A pesar de que Carlos Hernández se está erigiendo como el general de la defensa carbayona, la ausencia de Héctor Verdés por lesión levanta dudas en el público azul, que todavía no se fía del nivel del argentino Nahuel Valentini.

Por otra parte, el centro del campo cada vez gusta más, especialmente tras la vuelta de Mariga, y con un Ramón Folch muy serio y concentrado en las tareas defensivas. La ayuda constante del jugador nacido en Reus tranquilizan a los defensores y su seriedad y concentración hacen de él uno de los jugadores indispensables para el técnico jienense, que ha alineado al pivote en todos los partidos de liga hasta el momento.

En la punta de ataque la mayor preocupación viene por el estado de forma de Toché, que lleva ya varios partidos sin ver puerta a pesar de contar con buenas ocasiones para marcar. Por el contrario, Saúl Berjón, y especialmente Aarón Ñíguez en las bandas, son un dolor de cabeza para las defensas rivales, ya que por ellos pasa la mayor parte de la generación de juego para los azules y su técnica y clase hacen de ellos jugadores muy peligrosos.

Aarón Ñíguez sigue en estado de gracia | Imagen: Real Oviedo

Caras conocidas en Alcorcón

David Fernández, defensa central de la Agrupación Deportiva Alcorcón, se enfrentará al Real Oviedo tras haber sido fichado por el conjunto madrileño el pasado verano. El que fuera héroe del ascenso a Segunda División con su gol ante el Cádiz CF en el Ramón de Carranza, vive su primera temporada lejos de Oviedo tras cinco años vistiendo la elástica azul. Además, acaba de salir victorioso en un litigio con el conjunto asturiano por incumplimiento de contrato por parte del Real Oviedo, aunque según declaraciones del jugador, "nada ni nadie va a ensuciar mi etapa en el Real Oviedo".

Sin embargo, David Fernández no es el único jugador que se va a enfrentar a antiguos compañeros este domingo. El delantero Jonathan Pereira, quien no tuvo un buen año la pasada campaña bajo las órdenes de Fernando Hierro se marchó a Alcorcón a buscar suerte en el proyecto de Julio Velázquez. El ariete gallego ha disputado siete partidos con el conjunto madrileño aunque todavía no ha logrado ver puerta.

Los alfareros vienen de ganar a domicilio al Nástic de Tarragona por cero tantos a tres e intentarán mantener la buena racha ante el Real Oviedo. Si algo tienen que tener en cuenta los jugadores del conjunto carbayón es que el Alcorcón ha recibido ya diecisiete tantos en contra, mientras que el Oviedo lleva trece. Algo en lo que sí están igualados ambos conjuntos es en el número de victorias: tres para cada equipo. Todo esto indica que será un partido muy disputado y lleno de emoción.

Posibles onces