Un Oviedo sin alma sigue sin ganar fuera de casa

El Real Oviedo sigue sin convencer y ha vuelto a perder fuera de casa, en esta ocasión ante la Agrupación Deportiva Alcorcón. El conjunto dirigido por Juan Antonio Anquela no consigue disipar las dudas que produce en los desplazamientos. Además, el cuadro carbayón podría perder a Toché para los siguientes partidos, ya que tuvo que ser sustituído en el primer tiempo del encuentro.

Primera parte con poco fútbol

Los primeros compases del partido fueron de mucha igualdad, especialmente en el centro del campo, aunque con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos. Ni Oviedo ni Alcorcón conseguían acercarse con peligro hasta un disparo del extremo alfarero, Dimitru, que se marchó desviado. Por parte de los asturianos, la mejor ocasión en los primeros minutos vino tras un disparo potente de Saúl Berjón que no encontró portería.

La nota negativa de la primera parte vino en el minuto 25 de partido, tras un forcejeo en el área del Alcorcón, en el que Toché cae en el área y tras un mal gesto se duele de su rodilla. Tras varios minutos siendo atendido en la banda volvió a ingresar al terreno de juego pero solo para recuperar momentáneamente la igualdad numérica, ya que poco después, en el minuto 29 tuvo que ser sustituido por Owusu, tras no recuperarse de su lesión. Debido a este parón, el encuentro adquirió un ritmo muy lento, además de que el juego de ambos conjuntos no ayudaba a acelerar el juego.

En el minuto 41 de partido, una jugada que parece sin peligro en la banda izquierda se transforma en un gran centro de César Soriano de primeras que remata Álvaro Giménez con evidente claridad en el área pequeña. El guardameta ovetense, Juan Carlos, poco pudo hacer ante el remate a bocajarro del ariete alfarero y terminó recogiendo el balón de dentro de la portería que hacía el uno a cero en el encuentro.

Aarón Ñíguez no pudo lucirse ante la visita de su hermano Saúl en la grada de Santo Domingo | Imagen: Liga 1|2|3

El segundo tiempo para olvidar

El paso por vestuarios no le fue bien al conjunto carbayón, que tras haber ofrecido una imagen dubitativa en los primeros 45 minutos, salió aún más desconcentrado y acabó pagando caros los errores. No necesitó mucho tiempo el Alcorcón para aumentar más la diferencia entre ambos conjuntos gracias a un gol obra de Laure en el minuto 61. El lateral derecho alfarero aprovechó una gran asistencia de Álvaro Peña para colar el balón dentro de la portería sin que Juan Carlos pudiera hacer nada para evitarlo. A partir del tanto del Alcorcón, los jugadores dirigidos por Julio Velázquez se vinieron arriba y pudieron hacer aún más daño a la defensa carbayona, especialmente tras un disparo de Dimitru que golpeó en la madera.

A partir de este momento, el Real Oviedo se vio superado en todas las facetas del juego por una Agrupación Deportiva Alcorcón a la que le salía todo, mientras que a los chicos de Anquela no les salía nada. No fue el día de los extremos carbayones, que no supusieron un gran peligro para la defensa alfarera que se mostró muy seria durante todo el encuentro. Además, los cambios no fueron muy acertados y ni Owusu, ni Yeboah, ni Linares (quien ingresó en el terreno de juego con tan solo nueve minutos por disputarse) consiguieron dar la vuelta al marcador. El más parcitipativo fue el ganés Owusu, pero a pesar de jugar en la punta de ataque sustituyendo a Toché, no llegó a inquietar ni a la defensa rival ni al guardameta Casto.

Si bien es cierto que en los últimos minutos el Real Oviedo intentó irse más hacia arriba para intentar remontar, no fue con mucho acierto y al final, el electrónico terminó reflejando el dos a cero definitivo para los de Alcorcón. Con este resultado, el conjunto alfarero supera al Real Oviedo en la clasificación y se ponen con quince puntos, mientras que los asturianos se mantienen con catorce y se alejan cada vez más de la zona noble de la tabla, algo que ya empieza a impacientar a la hinchada ovetense.

Lauren marca el gol definitivo ante la mirada de Berjón, Mossa y Carlos Hernández | Imagen: Liga 1|2|3

El conjunto azul piensa ya en preparar su próximo partido ante el líder de la Liga 1|2|3, el Club Deportivo Lugo, en el Carlos Tartiere de Oviedo el domingo 5 de noviembre a las 12:00 horas del mediodía.