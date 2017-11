Google Plus

Anquela: "Tenemos que trabajar todos juntos" | Imagen: Real Oviedo

El Real Oviedo quiere quitarse de encima la mala racha fuera de casa y ganar su primer partido lejos del Carlos Tartiere esta temporada. Para ello tendrán que vencer al Nàstic de Tarragona el domingo 12 de noviembre (16:00 horas) en el Nou Estadi de Tarragona.

El técnico del conjunto asturiano, Juan Antonio Anquela, compareció en rueda de prensa para compartir sus impresiones sobre la importante cita a la que se enfrenta el equipo de la capital del Principado de Asturias. Lo primero por lo que fue preguntado el jienense fue sobre el estado de forma de la plantilla y los entrenamientos semanales, a lo que el entrenador contestó: “no tengo quejas, trabajamos bien. Ahora solo queda plasmar lo trabajado sobre el campo. Tenemos una nueva ocasión el domingo. Hablar es muy fácil, tenemos que estar en el campo, intentándolo y buscando estar más afortunados”.

Entre las claves a tener en cuenta para el choque ante el conjunto catalán, Anquela destaca: “Tenemos que estar convencidos de que se puede hacer, pero desde el trabajo. Tenemos que trabajar todos juntos, ya que así seremos un equipo difícil de ganar. Debemos saber en qué medio nos desenvolvemos”. Además, tras la victoria del Nàstic la pasada jornada ante el Real Valladolid por cero tantos a tres en la ciudad pucelana, el preparador del conjunto carbayón tiene claro lo difícil que será imponerse al equipo de la costa dorada: “Ganar fuera de casa no es fácil, en Valladolid menos y como lo hicieron ellos menos. Son un buen equipo. Tienen poder arriba, hacen goles y como todos se mueven por rachas. Estamos todos en un pañuelo y tenemos que saber competir en esta categoría tan complicada”.

El técnico del Real Oviedo supo hacer frente a las adversidades la pasada jornada, y ante el panorama de lesiones, utilizó un sistema diferente al que había planteado durante toda la temporada, por lo que una de las preguntas a las que Anquela tuvo que responder es a cómo saldrá el equipo ante el Nàstic, a lo que respondió que “el otro día jugamos de dos formas distintas y durante los partidos jugamos según nos interese. Los sistemas no hacen buenos ni malos los planteamientos, los sistemas los hacen buenos los futbolistas. Estamos en un momento importante y no me cabe la menor duda que el equipo va a dar la cara".

Por último, al entrenador del conjunto carbayón se le preguntó por la baja de Diegui Johannesson debido a su convocatoria con la selección islandesa: “Para nosotros es un hombre importante, ha tenido mala suerte con las lesiones. Es un orgullo que se haya ido con la selección. Es evidente que nos trastoca pero no se le puede privar a nadie de una cosa tan bonita, es un orgullo para el equipo”.