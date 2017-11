Diegui Johannesson: "jugar con Islandia ha sido una experiencia maravillosa e inolvidable" | Imagen: Real Oviedo

El Real Oviedo tiene por delante su segundo partido consecutivo lejos del Carlos Tartiere. En el anterior encuentro, los hombres dirigidos por Juan Antonio Anquela sumaron su primera victoria fuera de casa a pesar de no contar con el canterano Diegui Johannesson por su convocatoria con la Selección de Fútbol de Islandia. Precisamente el lateral recibió a los medios de comunicación en el Requexón al término del entrenamiento.

Como era de esperar, el canterano del Real Oviedo fue preguntado por el significado que tenía para él y su familia el hecho de haber sido convocado una vez más con la selección islandesa en una de las últimas concentraciones previas al Campeonato del Mundo de 2018, a lo que contestó: “Ha sido una experiencia maravillosa e inolvidable. Mi padre está muy orgulloso de mí, es nuestra Selección”. Una de las preocupaciones que tenía Diegui en su viaje a Qatar con su selección tenía que ver con el trato que recibiría una vez concentrado con sus compañeros, aunque según el propio Johannesson, no fue un problema: “Me sorprendió el equipo, la última vez no me habían acogido tan bien. Me presentaron a todos, muy contento. El míster hablaba conmigo en inglés, me pedía lo que necesitaba de mí. Allí juegan de manera diferente, me adapté y todo bien”.

A pesar de estar totalmente concentrado en hacer una gran temporada con el Real Oviedo, el lateral hispano-islandés no puede evitar soñar con la posible convocatoria al Mundial de Rusia en el verano de 2018: “En parte sé que hay opciones, pero no pienso en ello. Debo seguir trabajando aquí, ya que si lo hago, las probabilidades para volver serán mayores”. Además, el jugador declaró que su seleccionador está atento a todos los encuentros del conjunto carbayón para poder seguirle de cerca: “Ve todos los partidos de todos los del equipo, me dijo que me iba a observar y solo toca trabajar”.

La jornada anterior, el Real Oviedo tuvo que sufrir para hacerse con la victoria lejos de su casa. Otro de los que sufrió hasta el término del encuentro fue Diegui Johannesson, que no pudo disfrutar del partido de su equipo en perfectas condiciones: “No lo pude ver entero, sufrí y luego me puse muy feliz cuando ganamos. Teníamos charla del Seleccionador y cuando acabó tenía muchos mensajes avisándome de la victoria”.

Por último, el asturiano fue preguntado por su disponibilidad para el encuentro ante el Valladolid el próximo sábado 18 de noviembre: “Hablé con el míster cuando llegué. Le dije que contase conmigo para lo que sea. Él será el que tiene que decidir”.