Previa Real Oviedo - Cultural Leonesa: posibilidad de acabar 2017 en Play Off | Imagen: VAVEL

El Real Oviedo recibe el día antes de Nochebuena a la Cultural Leonesa en un partido que podría dejar a los azules en puestos de Play Off para acabar el año. Además, tras el empate del Cádiz esta misma jornada ante el Tenerife, el ascenso directo quedaría a un solo punto de hacerse con la victoria el conjunto asturiano. En el caso del equipo leonés, si obtuvieran la victoria ascenderían varios puestos en la clasificación.

El mejor regalo posible para Navidad

El Real Oviedo podría poner punto y final a 2017 de una forma muy positiva de hacerse con la victoria ante la Cultural Leonesa en el Carlos Tartiere. El año en general ha sido especial, con un cambio en el banquillo, la no clasificación al Play Off en la última jornada tras los malos resultados en la segunda vuelta de la temporada pasada y muchas caras nuevas entre los jugadores del conjunto azul. Por ello, Anquela y los suyos querrán despedir el año de la mejor manera posible, regalándole al público del Carlos Tartiere una nueva victoria que podría dejarlos dentro del Play Off de ascenso en la jornada anterior al fin de la primera vuelta. Además, todo esto se juntaría con las buenas noticias que se dieron en la junta de accionistas esta misma semana, en la que se estimó el valor del club en unos 50 millones de euros, cuando apenas cinco años antes no había casi dinero para encender luces en el estadio.

Rocha se acerca a celebrar la victoria ante el Sevilla Atlético con Mossa y Christian | Imagen: VAVEL

La vuelta de Aarón, clave

El extremo ilicitano Aarón Ñíguez podría regresar al once titular ante la Cultural Leonesa tras haberse lesionado en la victoria azul contra el Numancia en el Tartiere. Esta recuperación podría ser clave para el devenir del partido, ya que en la jornada anterior ante el Sevilla Atlético, el que hasta ahora estaba sustituyendo a Ñíguez era Yaw Yeboah, quien en el minuto 16 de partido, recibió una tarjeta roja por propinar un codazo y ha recibido dos jornadas de sanción, por lo que sin Aarón Ñíguez en buena forma, no habría un extremo definido para salir ante el conjunto leonés.

La primera opción sería la de Owusu en ese extremo, ya que el esloveno Matej Pućko ha vuelto a ser descartado por Anquela y no forma parte de la convocatoria. De hecho, ambos jugadores serían algunos de los nombres que podrían abandonar la disciplina azul este mismo mercado invernal por su poca participación en la plantilla ovetense junto con Varela, quien sí ha sido convocado pero que presumiblemente empezará desde el banquillo ante el gran nivel mostrado por Mossa. Otro de los jugadores que podría no regresar al Carlos Tartiere es Nahuel Valentini, quien se cae de la convocatoria por segunda semana consecutiva y no termina de encajar en el sistema de Anquela, ya que prefiere reciclar a Christian Fernández como defensa central en vez de utilizar al zaguero argentino.

Diegui Johannesson y Alfonso Herrero están resultando claves en sus posiciones | Imagen: VAVEL

La vuelta de Señé

Este sábado, volverá al Tartiere uno de los últimos futbolistas en formar parte del Real Oviedo en Segunda "B". Este es el caso de Josep Señé, quien salió en el mercado invernal al Celta de Vigo "B" en la misma temporada en la que se logró el ascenso en Cádiz. El atacante disputó dos temporadas y media en el club carbayón y dejó muestras de su enorme calidad, aunque no terminó de calar en la afición oviedista. Además, el jugador, en unas declaraciones que ha hecho esta misma semana, no termina de aclarar si celebrará o no un gol en caso de marcar en el Tartiere, en vez de mostrar respeto como hacen otros futbolistas que se enfrentan a sus anteriores equipos.

Seguro que la Cultural Leonesa llegará a Oviedo con la motivación alta tras haber ganado su último partido ante el Nàstic de Tarragona por dos goles a cero, ya que fue la primera victoria en trece partidos para el conjunto entrenado por Rubén de la Barrera. Sorprendentemente, su última victoria fue ante el Huesca por tres goles a dos, en la jornada 5 de la Liga 1|2|3, y conformó el tercer partido ganado en los cinco primeros de temporada, pero desde entonces, solo han sido capaces de cosechar nueve empates y cuatro derrotas. Sin duda, la mayor amenaza visitante será el delantero Rodri, máximo realizador del conjunto de la provincia de León, con seis tantos en lo que va de temporada.

