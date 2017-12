Anuario VAVEL Real Oviedo 2017: las dos caras de la misma moneda

Google Plus

En lo que respecta al Real Oviedo, el año 2017 acaba mucho mejor de lo que empieza. En la temporada 2016/2017, el equipo asturiano se encontraba en la posición número doce de la Liga 1|2|3 cuando comenzó el año. Mientras que esta vez, a pesar de seguir en la misma categoría, el conjunto dirigido por Juan Antonio Anquela está tercero, habiendo obtenido 35 puntos en liga por los 26 con los que contaba el Oviedo al principio del año.

Mismo año, diferentes sensaciones

Muchas cosas han cambiado en el 2017 para la entidad carbayona. El Real Oviedo comenzó el año con no muy buenas sensaciones al encontrarse duodécimo en la clasificación de la Liga 1|2|3. Además, la tendencia no fue a mejor. En la primera jornada en 2017, el equipo por entonces dirigido por Fernando Hierro, cayó ante el Sevilla Atlético por cinco goles a tres, evidenciando una flaqueza defensiva que preocupaba a sus aficionados. El punto de inflexión se produciría en la siguiente jornada con la victoria ante el Elche en casa, ya que conformó el debut en el Carlos Tartiere de Saúl Berjón, natural de Oviedo y proveniente de la liga mexicana. A partir de aquel momento, se comenzaron a sacar buenos resultados en casa, aunque en los desplazamientos el equipo seguía mostrándose muy débil con derrotas por varios goles contra equipos de la parte baja de la tabla.

El mejor momento para la afición carbayona vendría unas jornadas después, en la victoria por dos goles a uno ante el Getafe en un partido muy sufrido. El encuentro dejaba al conjunto asturiano tercero en la clasificación y se mantendría en los puestos de playoff de ascenso por once semanas consecutivas, perdiendo la plaza en la jornada 36 tras la derrota por un gol a cero en Levante. Resultado que clasificaba matemáticamente a los valencianos como equipo de la Liga Santander.

La gran decepción de aquella campaña llegaría en la siguiente jornada en el Carlos Tartiere de Oviedo con la derrota por la mínima ante el Alcorcón. Aunque no dejaba al equipo sin opciones matemáticas de entrar en playoff, reducía sustancialmente las opciones de los azules de llegar a la fase de ascenso. Además, ofrecía una imagen a su público muy negativa, que abandonaba el estadio muy enfadado con los jugadores y el entrenador. Dos empates y una derrota después, las opciones del Real Oviedo seguían existiendo cuando se llegó al último partido de la temporada en Oviedo, en el que se ganó al Sevilla Atlético con un gol sin querer de Christian Fernández. Debido a los malos resultados anteriores, el conjunto carbayón necesitaba de milagro en los otros partidos de la última jornada para poder soñar con la promoción. La temporada 2016/2017 terminó con una victoria fuera de casa ante un Elche ya descendido, aunque con un partido muy descafeinado por parte de los asturianos.

Más adelante, el verano trajo muchos movimientos en los despachos del Real Oviedo. Lo principal era cambiar de entrenador, ya que el club había dejado de confiar en Fernando Hierro como el hombre que llevaría a la institución azul a la categoría de oro del fútbol español. En esta ocasión, se decidió dejar los experimentos de entrenadores sin experiencia y apostar por un técnico conocedor de la categoría. Este fue el caso de Juan Antonio Anquela, quien estaba prácticamente fichado antes de que terminase su playoff con el Huesca y caer eliminado ante el Getafe. A él se unieron una gran cantidad de fichajes que completaban una plantilla que había quedado desmantelada con respecto a la temporada anterior. El Real Oviedo tenía una identidad totalmente diferente.

Obviando la pretemporada, en la que lo más positivo fue la presencia de varios canteranos en los partidos de preparación, el inicio de la campaña 2017/2018 no fue el ideal para el nuevo Real Oviedo. Comenzaron con una derrota en casa ante el Rayo Vallecano por dos goles a tres en la jornada inicial en el Carlos Tartiere. Además, a este mal resultado se le unía el empate en Almería, sitio maldito para el club asturiano desde su vuelta al fútbol profesional. Posteriormente, el buen resultado en casa ante el Reus, hacía que el equipo carbayón entrase en buena dinámica en la jornada previa al derbi asturiano. Este partido fue uno de los primeros momentos en los que Anquela se ganó al oviedismo. Tras ir por debajo al descanso, el técnico no se echó atrás y planteó una gran segunda mitad para empatar a uno en los últimos cuatro minutos del encuentro. Este resultado se vio muy positivo en la capital del Principado de Asturias, ya que por aquel entonces, el Real Sporting de Gijón encabezaba la liga y el Real Oviedo aún no había cogido ritmo de competición, en parte debido a las continuas lesiones.

En la siguiente jornada, el Cádiz llegó líder al Tartiere tras el empate del Sporting en el Molinón, y el conjunto ovetense volvió a no echarse atrás en un partido complicado contra uno de los mejores equipos durante todo el año. Desafortunadamente, este buen momento de forma se vio truncado por varios empates y alguna derrota cosechados en las siguientes jornadas. Siguiendo con los malos resultados fuera de casa como en la campaña anterior, y la zona noble de la tabla se veía cada vez más lejos. La derrota en la jornada doce en Alcorcón significó el punto de inflexión del Real Oviedo, ya que fue el momento en el que más hundido parecía (especialmente tras la lesión de Toché). Sin embargo sirvió para que el equipo se pusiera las pilas, venciendo en la siguiente jornada a otro líder como era el Lugo en un gran partido.

A partir de aquel momento, los resultados comenzaron a mejorar e incluso se volvió a ganar fuera de casa. Empezando por una victoria in extremis ante el Nástic de Tarragona, y terminando por la más reciente en Nervión ante el Sevilla Atlético, en un partido muy complicado por la expulsión de Yaw Yeboah en el minuto 16 de encuentro. Los buenos resultados cosechados en las pasadas jornadas, hacen que el Real Oviedo sea el equipo que mejor racha lleva de toda la Liga 1|2|3, con cinco victorias consecutivas y siete partidos ganados de los últimos ocho. Gracias a estos resultados, tanto los jugadores como el técnico se han metido a la afición en el bolsillo, quienes en el último encuentro del 2017 ante la Cultural y Deportiva Leonesa protagonizaron momentos muy especiales cantando el himno del Real Oviedo a capella. Mientras tanto los jugadores seguían disputando el partido, poniendo un broche de oro a un año que parece que termina de buena forma para los intereses azules.

