Iñigo Martínez: "El objetivo del club es ganar cada partido, y situarnos lo más alto posible en la clasificación"

Iñigo Martínez (Fuente: Maria José Segovia)

La Real Sociedad ha entrenado a las 11:00 horas de la mañana en Zubieta a puerta cerrada, para preparar el próximo partido de La Liga contra el Granada. El equipo txuri urdin ha estado entrenando una hora y media aproximadamente para ejercitarse en el verde y estar listo para el sábado para enfrentarse al Granada en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Los entrenados por Eusebio Sacristán quieren conseguir una victoria que les mantenga en la buena línea y acabar bien el año 2016 a ser posible manteniendo la quinta posición y superando al Villarreal para ser cuarto. Imanol Agirretxe ha vuelto a ser baja médica en la sesión de entrenamiento, desde que fue dado de alta el pasado 18 de noviembre, no ha vuelto a entrenarse con normalidad por estar tres semanas con una sobrecarga.

El delantero usurbildarra este año 2016 no ha jugado por la lesión que sufrió el 30 de diciembre, y parece que no va a jugar ni contra el Granada ni contra el Valladolid en Copa del Rey. Ademças, Markel Bergara sigue con su proceso de recuperación, y no entrena junto con sus compañeros, pero Rubén Pardo y Gaztañaga están a disposición de Eusebio Sacristán. Una de las noticias positivas es que Asier Illarramendi y William José evolucionan favorablemte de sus dolencias y lo más probable es que estén listos para el partido contra el Granada.

Declaraciones de Iñigo Martínez

Iñigo Martínez ha comparecido ante Real Sociedad TV para analizar al Granada, el próximo rival de La Liga del equipo txuri urdin. Es eñl último partido del año 2016 y el central de Ondarroa quiere acabar bien el año: "Debemos de ir a ganar y salir enchufados desde el primer momento, para acabar bien este año", declaró.

Sobre la regularidad en el campeonato y la dificultad que eso supone, el central de Ondarroa se expresó de la siguiente manera: " Sabemos de la dificultad de ser regulares en el campeonato, pero nosotros estamos enchufados, y venimos de una victoria importante. Siempre va a ver altibajos pero ahora mismo el equipo está con mucha confianza para sacar el partido adelante" , subrayó el de Ondarroa.

Iñigo Martínez alabó a los jugadores del Granada y explicó la exigencia de jugar fuera de casa: "Siempre es complicado jugar fuera de casa, por el apoyo del público al equipo rival. Además, el Granada tiene jugadores de mucha calidad, y además nos conocen muy bien, sobre todo por Oier que el año pasado estuvo con nosotros", destacó.

El central de Ondarroa recalcó que "es importante salir concentrados los primeros 20 minutos del partido, para conseguir un buen resultado. Tenemos una buena plantilla, así que cualquiera que salga a jugar lo hará bastante bien. El objetivo del club es ganar y situarnos lo más alto posible en la clasificación".