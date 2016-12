Eusebio: “Si no hacemos las cosas bien podemos tener problemas"

Google Plus

Eusebio Sacristán en un partido de esta temporada | Imagen: Óscar Alonso - VAVEL

La Real Sociedad ha completado este viernes su último entrenamiento previo al partido contra el Granada – sábado, a las 18:30 horas – y, una vez finalizado éste, Eusebio Sacristán ha comparecido ante los medios de comunicación en Zubieta. Una rueda de prensa que han dominado los dos temas principales del día: La baja de Zurutuza y la obligada comparación de este encuentro con el de Riazor, y la ausencia en la convocatoria de Willian José.

El entrenador de la Real afronta los dos “partidos importantísimos” previos al parón navideño – Granada primero y Valladolid en Copa del Rey después – con un optimismo moderado. “Tenemos ejemplos recientes de que si no hacemos las cosas muy bien podemos tener problemas”, avisaba el técnico, en referencia al nefasto partido ante el Deportivo, “estamos preparados y mentalizados para ello, sabiendo que cuando estamos concentrados somos un equipo muy fuerte”.

El Granada se encuentra en una situación similar a la del Deportivo hace dos jornadas, es penúltimo con nueve puntos. Sin embargo, los andaluces parecen haber comenzado a reaccionar y encadenan dos jornadas consecutivas sumando, vencieron al Sevilla por 2-1 hace dos semanas y empataron 1-1 contra el Málaga el pasado viernes. “En los últimos partidos está proponiendo llevar la iniciativa, tiene jugadores de calidad y cuando no tiene la posesión logra juntarse muy bien”, analizaba Eusebio, “Debemos tratar que no nos dominen y evitar esas situaciones de contra que les están dando mucho provecho”.

El de la Seca tendrá que modificar su once tipo por partida doble: Zurutuza es baja por sanción, y Willian José no ha podido recuperarse a tiempo y se ha quedado fuera de la convocatoria. Sí estará Illarramendi y vuelve Rubén Pardo, que podría entrar de inicio en lugar del mencionado Zurutuza. “Es una posición para la que contamos con tres futbolistas: Granero, Pardo y Canales. Cada uno tiene unas condiciones y características diferentes y los tres están disponibles”, dijo Eusebio, que no quiso desvelar su elegido, “Hay tres buenas posibilidades y nos decidiremos por una de ellas”.

Por el contrario, mientras que la baja del francés era bien conocida, la ausencia de Willian José ha sido recibida con sorpresa y cierto temor. El delantero brasileño está cuajando una gran primera campaña en la Real y ya ha anotado 9 tantos, no será sencillo suplirle. Juanmi será, muy probablemente, su sustituto y Bautista también viajará con el primer equipo. “Tenemos nuestra idea de juego y es la que ponemos siempre en práctica”, explicaba Eusebio, matizando siempre que “Cada jugador nos ofrece algo diferente y lo que tenemos que hacer es aprovechar esas virtudes para explotarlas al máximo”.

“Es importante una victoria que supondría afrontar lo que venga después en una disposición muy buena”, recalcaba Eusebio, que ha sido galardonado recientemente con el premio al mejor entrenador de La Liga Santander del mes de noviembre. El entrenador cree que indica que el equipo está haciendo las cosas bien, pero debemos continuar trabajando tal como lo están haciendo durante toda la temporada. “Entonces será cuando lleguen los premios importantes”.