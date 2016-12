Previa Real Sociedad - Valladolid: prohibido confiarse

Google Plus

La Copa del Rey. Ese torneo casi impredecible donde se dan sorpresas inimaginables. Y más a un equipo como la Real Sociedad, que ya ha sufrido alguna que otra. Como la de 2012, en la que tras un 3-0 en Anoeta, los jugadores realistas viajaban a Mallorca a afrontar un partido de, en teoría, trámite. Pero los rojillos dieron un vuelco tremendo a la eliminatoria, endosando un doloroso 6-1 a los donostiarras.

Por ello, los de Eusebio no se pueden confiar como lo hicieran los jugadores de Montanier entonces, por lo que deberán intentar asegurar el pase a octavos obteniendo un resultado positivo. El último partido del año medirá el ánimo de los realistas, que siguen en un momento dulce en Liga pero que no pueden descuidar la Copa, un torneo que crea ilusión entre los aficionados.

Un reto casi imposible

Los jugadores del Valladolid se enfrentan en Anoeta a un reto casi imposible de conseguir. Vencer a uno de los equipos más en forma de la élite del fútbol español, y además hacerlo por más de dos goles de ventaja. Pero los vallisoletanos no se rinden. Y es que como dijo su futbolista Ángel García, "en el fútbol nada es imposible".

Pero si que es cierto que los blanquivioletas no están en su mejor momento. En la mitad de la tabla de Segunda División, no cosechan buenos resultados fuera de casa, habiendo perdido 6 de los 10 partidos fuera del José Zorilla y tan solo consiguiendo dos victorias.

No fiarse del rival

Como ya se ha comentado, la Real Sociedad ha sufrido dolorosas remontadas en esta competición. Por eso, Eusebio no se fía del equipo de su tierra, y ya puso en escena en la ida a la mayoría de sus jugadores habituales que tan buenos resultados en la Liga.

El once inicial de la ida guarda un minuto de silencio | Foto: realsociedad.com

Respecto a este partido, el técnico de La Seca ya ha avisado de que no se confía en el resultado. "En Copa ya hemos visto muchas veces que pueden producirse sorpresas en todos los campos de juego. Hay que valorar y respetar al Valladolid porque en la ida ya nos puso dificultades", afirmó, además de valorar la importancia que tiene para él la competición del KO, ya que su "Champions es la Copa".

Anoeta, campo difícil para el Valladolid

Además de las estadísticas desfavorables fuera de casa esta temporada del Real Valladolid, los resultados de los blanquivioletas en San Sebastián no dejan mucho lugar al optimismo. Los pucelanos no vencen desde hace 13 años en la capital guipuzcoana, temporada en la que lo hizo por 1-3, resultado que de darse en este encuentro provocaría la prórroga.

Aunque si bien es cierto los dos equipos solo han coincidido dos veces más desde entonces en la máxima categoría del fútbol español: en la 2012/2013 los realistas vencieron por 4 a 1 y en la temporada siguiente, lo hicieron por la mínima.

Iñigo roba un balón a un jugador del Valladolid en el partido de ida | Foto: realsociedad.com

Convocatorias

Para este encuentro Eusebio no ha dado a conocer su convocatoria hasta el mismo día del partido, pero no podrá contar con los lesionados Imanol Agirretxe y Markel Bergara, pero recupera a dos futbolistas importantes como lo son David Zurutuza y Willian José. Habrá que ver qué descartes hace el de La Seca y si reserva o no jugadores.

Por su parte, Paco Herrera tendrá a su disposición solo jugadores del primer equipo, ya que Anuar, mediocentro que ya ha disputado minutos en Copa, se lesionó con el filial. Tampoco podrá contar con Mayoral, igualmente lesionado, y dará descanso a Guzmán, Drazi, Luismi y Moyano. Los 19 jugadores convocados son Pau Torres, Becerra, Ángel, Álex López, Lichnovsky, Balbi, Juan Villar, André Leao, Mata, Sergio Marcos, Rafa, Jordán, Guitián, Míchel, Markel, Álex Pérez, Iban Salvador, Jose y Raúl de Tomás.

Posibles onces titulares