El adiós de un grande

Google Plus

Pedro en el encuentro frente al FC Barcelona de esta temporada. Foto: Óscar Alonso (VAVEL))

Más allá del resultado, la eliminatoria copera dejó un protagonista indiscutible y ese no es otro que Pedro Etxeberria. Hombre para todo dentro del conjunto realista, el partido frente al Real Valladolid fue su último partido después de lucir la 'txapela' que le ha caracterizado en más de tres décadas.

Como bien comentaba la Real en el vídeo en donde le rinden su particular homenaje, Pedro guardará su tesoro y subirá a la grada para convertirse en un aficionado más del equipo de su alma. Cerrará su trayectoria laboral como siempre, con alegría, amabilidad y profesionalidad. Con su marcha se despide alguien muy querido no solo por la familia realista si no por todos los periodistas, trabajadores y personas que se juntan en Anoeta en los partidos de la Real, o los que lo hacían antes en Atotxa.

De Atotxa a Anoeta, Pedro ha vivido innumerables experiencias conociendo a numerosas personas. Durante todos estos años en la Real ha desempeñado diferentes funciones, desde recibir al equipo, controlar la sala de prensa, indicar la salida del equipo al campo, repartir las alineaciones, organizar la foto con los niños y la instantánea del once titular… Y siempre con sus señas de identidad, ésas que ya son marca de la casa: su 'txapela', su sonrisa y su corazón txuri urdin.

En el encuentro de Copa anunció por última vez tras 34 años el himno realista. Una historia que comenzó como suplente en las puertas de Atotxa, después pasó a cubrir una baja de un compañero en el vestuario realista y así empezó a trabajar de lleno en el club txuri-urdin.

En palabras a Real Sociedad TV, Pedro ha señalado que guarda "muchos momentos, emociones y recuerdos", los mismos que los aficionados realistas guardan de él, y motivo por el cual le rindieron una cálida despedida. Se lo merece.