Joseba Zaldua: "El resultado que traíamos era bueno y eso ha influido"

Google Plus

Joseba Zaldua | Foto: Real Sociedad TV

Joseba Zaldua reaparecía en el once de Eusebio tras muchos partidos a la sombra de un Carlos Martínez que se encontraba en un gran momento de forma. Desafortunadamente, el de Lodosa sufre una lesión en el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, por lo que el lateral se enfrenta a una oportunidad para hacerse con el puesto.

Respecto al partido de ayer, el donostiarra se mostró contento por disputar de nuevo un partido completo. "Hacía mucho que no disfrutaba de 90 minutos y la verdad que bien, se agradece y hay que seguir luchando para intentar tener más minutos", afirmó. En relación al encuentro ante el Valladolid, en el que los realistas no pudieron pasar del empate a uno, Joseba se mostró contento con el pase a pesar de las tablas. "Hemos intentado ganar, no ha podido ser, pero contentos por haber conseguido el objetivo", declaró.

El resultado de la ida fue bueno, por lo que los jugadores txuriurdines quizá pecaron de conformismo y, viendo su ventaja, se relajaron. "Inconscientemente el resultado que traíamos era bueno y eso ha influido un poquito", confesó el lateral, que se mostró satisfecho al clasificarse para octavos ya que "el principal objetivo era pasar".

Pardo: "Ya estoy recuperado y preparado para todo"

Rubén Pardo. Foto: Real Sociedad TV

Al igual que Joseba Zaldua, Rubén Pardo volvió al once inicial realista tras una varios partidos. El gran rendimiento de David Zurutuza unido a una lesión le hicieron perder oportunidades para poder luchar por un puesto en el plantel de inicio. Pero, según confirmó el de Rincón de Soto, ya está "recuperado y con muchísimas ganas de ayudar al equipo".

Sobre el encuentro de Copa, el mediocentro insinuó que el equipo se mereció la victoria, aunque se ha conseguido el pase a pesar del empate. "Creo que se ha visto un equipo con muchísimas ganas y que el pase es merecido. Se hizo un buen partido en Valladolid y el partido estaba 1-1, el equipo ha ido a buscar el segundo gol porque teníamos en mente ganar el partido y bueno, hemos hecho ocasiones para marcar el segundo pero no ha entrado", sentenció.

Con respecto al nuevo año que entrará en unos días, el riojano calificó de "muy importante" y "muy ilusionante" el reto de poder lograr una buena clasificación. Pero también quiso mostrarse cauto. "Vamos a ir finde tras finde como lo estamos haciendo hasta ahora, haciendo un buen juego los resultados van a llegar seguro", concluyó.