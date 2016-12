Granero, Juanmi y Navas, en el 'Champions for Life'

Champions for Life 2014 / Foto: Jaime del Campo

La tercera edición del ‘Champions for Life’, partido solidario organizado por LaLiga, a través de su fundación, y UNICEF, se disputará en el estadio Benito Villamarín de Sevilla este jueves, día 29, a las 19:00 horas entre la selección andaluza de fútbol y un combinado de jugadores que representará a la Liga. El encuentro servirá también como homenaje a la Federación de Andaluza de Fútbol, que cumple 100 años, y al futbolista retirado Carlos Marchena.

El choque será emitido en directo por Teledeporte y los beneficios obtenidos irán a manos del comité español de UNICEF y a la fundación LaLiga. UNICEF destinará los fondos conseguidos a favor de la infancia que vive situaciones de emergencia, mientras que la Fundación de LaLiga los destinará a proyectos propios de carácter social, relacionados con las necesidades de la infancia, tanto en España como fuera de sus fronteras.

Representando a la Real Sociedad estarán 3 jugadores: Raúl Navas y Juanmi jugarán con Andalucía, mientras que Esteban Granero lo hará con el combinado. Siguen así la estela de Iñigo Martínez y Carlos Vela, que participaron en 2013, y Chory Castro, que representó a los txuriurdin en 2014.

La convocatoria de la selección de Andalucía para el partido es la siguiente: Sergio Rico, Javi Varas; Rafa Navarro, Víctor Díaz, Rubén Duarte, Carlos Marchena (homenaje), Raúl Navas, Alexis, Fuentes, Javi López, Chico Flores; Recio, Rubén Pérez, Jurado, Reyes, Salva Sevilla, Dani Ceballos, Joaquín, Medrán, Brahim, Suso, Luis Alberto, Cejudo, Capel; Sergio León, Juanmi y Barral. Por el contrario, aún no se ha publicado la lista completa del combinado del fútbol español, pero ya se sabe que, además de Granero, tomarán parte entre otros Iago Herrerín (Leganés), Rubén Vezo (Granada), Miguel Torres (Málaga), Burgui (Sporting) Álvaro García (Cádiz), Fran Mérida (Osasuna) Beñat (Athletic), Sanabria (Betis), Albentosa (Deportivo), Gayá (Valencia) y Iago Aspas (Celta).

Tercera edición del partido benéfico

La primera edición de este partido se disputó en 2013 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid entre jugadores de LaLiga divididos en dos equipos, uno del “Este” y otro del “Oeste”. Un año más tarde, la segunda edición del Champions for Life tuvo como escenario el estadio Vicente Calderón de Madrid también bajo el mismo formato Este vs Oeste. Ahora, la iniciativa vuelve con otro formato, Andalucía vs LaLiga, tras no celebrarse ningún acto de esta índole durante el parón navideño de 2015.