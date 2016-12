Concha y Gaztañaga buscan más minutos en el 2017

Jon Gaztañaga (Fuente: www.realsociedad.com)

David Concha y Jon Gaztañaga no han tenido muchas oportunidades en el 2016 para demostrar a Eusebio que se merecen un hueco en el once titular. El cántabro vuelve tras cesión del Numancia a la Real Sociedad, para pelear el puesto con Oyarzabal, Canales y Xabi Prieto pero estos tres jugadores le han relegado al banquillo y a no disputar más que 98 minutos en los 16 partidos jugados en La Liga. El jugador nacido en Santander de 20 años de edad, es el futuro de la Real Sociedad, un futbolista que marca las diferencias y que posee calidad, técnica y llegada desde segunda línea. Sin embargo, en el equipo txuri urdin no está encontrando los suficientes minutos para demostrar a Eusebio que puede alinearle de titular en un partido de Copa o de Liga.

David Concha en un entrenamiento en Zubieta | Fuente: Giovanni Batista

La falta de regularidad de David Concha en el club realista puede hacer que en el mercado invernal busque un acomodo, pero la directiva txuri urdin y el entrenador vallisoletano, no están por la labor de dejar escapar a una de las perlas de su primer equipo. Por este motivo, Concha en la segunda parte del campeonato sumará al equipo y tendrá más oportunidades de las que ha disfrutado hasta el momento. Como en la temporada pasada lo hiciera Mikel Oyarzabal, Concha será un pilar fundamental para el equipo por el mes de febrero y marzo, cuando la Real Sociedad estará compitiendo en Copa del Rey, en caso de superar los octavos de final contra el Villarreal. Además, si la Real Sociedad siguiera vivo en el torneo del KO, los minutos del cántabro se verían multiplicados, por la carga de partidos durante la semana.

Competencia y período de inactividad

Otro caso bien distinto es el de Jon Gaztañaga. El centrocampista andoindarra lleva cinco meses parado por una lesión de grado I en bíceps femoral izquierdo. Regresó a la Real Sociedad, después de su cesión al Numancia, pero la temporada no empezó bien para Gaztañaga al lesionarse y estar fuera durante cinco meses. Jon Gaztañaga volvió a jugar el pasado 20 de diciembre contra el Valladolid en el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Espera que el 2017 le depare salud, una mayor participación en el equipo y ayudar al equipo para conseguir sus objetivos. No obstante, la competencia en el centro del campo, donde Illarramendi, Zurutuza y Xabi Prieto son fijos, y Granero, Rubén Pardo y Markel, incluso Canales y Zubeldia son otras opciones para los puestos de mediocampistas, Gaztañaga deberá entrenar duro y ponerle las cosas difíciles a Eusebio, para que confíe en él y entre en las convocatorias y pueda jugar minutos de calidad.