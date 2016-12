En busca de los minutos perdidos

Esteban Granero (Fuente: María José Segovia)

Esteban Granero ha vuelto para quedarse. El "Pirata" como le apodan desde que el futbolista jugara en el Real Madrid, no está ante su mejor temporada en Primera División. El jugador madrileño, no contaba en los planes de Eusebio Sacristán, y estaba apartado del grupo sin entrar en las convocatorias y con un pie fuera de la Real Sociedad. Granero ha sido convocado en cuatro partidos de los 16 jugados, pero únicamente fue titular contra el Granada, debido a la lesión de Zurutuza. Eusebio le dío galones al centrocampista madrileño, antes del parón navideño y no desaprovechó su oportunidad. Fue el jugador que hizo olvidar al de Rochefort, y junto a Illarramendi ofreció equilibrio y dominio en el centro del campo en Granada. En ese partido, Granero recuperó la sonrisa y la titularidad, no desentonó a pesar de no haber jugado ningún partido completo hasta la fecha, pero no se notó y se volvió a ver a ese jugador capaz de robar balones y asistir a sus compañeros, con pases al hueco tanto a Juanmi, Oyarzabal y Bautista para romper la defensa rival.

En el Estadio de los Nuevos los Cármenes, Esteban Granero rozó la perfección y se ganó a los aficionados realistas, que vieron como la baja de David Zurutuza no afectó al equipo como ocurrió en Riazor. Granero demostró que Eusebio puede confiar en él y puede contar cuando quiera, siendo el tercer centrocampista ahora mismo de la plantilla por delante de Pardo y Markel Bergara. En en el mes de enero, con la carga de partidos que tendrá el equipo txuri urdin y la exigencia que supone jugar contra el Villarreal el miércoles 4 de enero en Anoeta en Copa del Rey, y el sábado 7 de enero en Anoeta contra el Sevilla en La Liga, Granero es uno de los jugadores de los que echará mano Eusebio para el once inicial.

Perfil del jugador

El madrileño es un perfil de jugador que no es muy común en el equipo txuri urdin, juega en el doble pivote, pero a la vez es un centrocampista capaz de llegar desde segunda línea, en Inglaterra llamado un "box to box". Zurutuza y Granero son dos perfiles diferentes de jugadores, mientras que el pelirrojo es más ofensivo, el "pirata" es más defensivo y se encarga de frenar al centro del campo rival, pero cuando llega al área rival es capaz de disparar desde la frontal del área y perforar la portería rival. Para el técnico vallisoletano Zurutuza e Illarramendi son dos titulares fijos en el esquema y xabi Prieto está empezando a serlo también, sin embargo, las sanciones de los jugadores, la carga de partidos y la exigencia de los partidos pueden ser claves para que Granero empieze a disputar el puesto a uno de estos tres centrocampistas.