Un sustituto de garantías

Rubén Pardo en un encuentro ante el Osasuna. Fuente: Óscar Alonso (VAVEL)

Rubén Pardo quiere contar con mayor protagonismo en los planes de Eusebio. En lo que llevamos de temporada, el centrocampista riojano no ha podido disfrutar de demasiados minutos pero su actuación frente al Valladolid y la acumulación de minutos en los titulares podrían hacer que el catorce realista entre de manera más habitual en los planes del técnico vallisoletano. También se debe señalar que durante la primera vuelta, el técnico de la Real optó por no hacer demasiadas rotaciones, solamente las necesarias ya que el juego del equipo y también los resultados fueron en su mayoría muy positivos.

En el partido de vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey contra el Valladolid, Rubén Pardo volvía once meses después al once titular siendo uno de los jugadores más activos de la Real Sociedad aportando buenos detalles técnicos defensivamente y a través de jugadas a balón parado. No solo se debe tener en cuenta la figura del riojano como posible sustituto de cualquier jugador en el centro del campo de la Real ya que jugadores como Sergio Canales, Gaztañaga o Esteban Granero, entre otros, también están llamando a la puerta en busca de oportunidades.

Por ahora, Eusebio Sacristán ha introducido pocos cambios en el equipo pero a medida que vaya avanzando la temporada seguramente se vean nuevas caras en los onces ya que la acumulación de minutos durante la temporada puede ir pasando factura en algunos jugadores clave en el equipo txuri-urdin. No obstante, también se debe destacar la posible marcha de Esteban Granero en el mercado de invierno. La salida del “pirata” supondría un mayor protagonismo en el equipo por parte de Rubén Pardo ya que Eusebio cuenta con él y es el jugador que más se asemeja al perfil de Illarramendi para ocupar un puesto en el centro del campo.