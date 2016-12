Gaztañaga y Pardo están de vuelta

Google Plus

Rubén Pardo conduce el esférico frente al Villarreal CF, Foto: Mº Jose Segovia (Vavel)

Jon Gaztañaga pudo debutar en el último encuentro del año, frente al Real Valladolid en Copa. Con el "23" a la espalda gozó de 11 excasos minutos que le sirvieron, al menos para pisar el terreno de juego antes del año nuevo, y sobre todo para coger confianza de cara al 2017.



Cuando salió del filial, del Sanse muchos lo catalogaban como "el nuevo Markel Bergara" debido a su garra, lucha y entrega, aspectos que se asemejan a los que tiene y ofrece el de Elgoibar. Pero todo eso fue un mero espejismo, y es que al no optener los minutos de juego esperados, tuvo que poner rumbo a Segunda División. En su primera experiencia en la división de plata, fue bien acogido por la Ponferradina, y allí logró la regularidad que tanto se hacía de rogar en Donosti. Con el conjunto de Ponferrada, actuó en varias posiciones, en el eje central de la zaga y también en la medular del campo. Su trayectoria en Segunda no se quedaría ahí. El Numancia de Jagoba Arrasate sería su nuevo destino. En el cuadro numantino, jugó junto a su actual compañero David Concha y al igual que con los castellanos, disputó muchos encuentros. Al haber logrado los minutos que tanto esperaba, y la experiencia que era necesaria para su progresión, este verano logró el billete de vuelta a la capital guipuzcoana, esta vez, con la intención de quedarse.



En cuanto a Rubén Pardo, la situación es algo distinta. El riojano ha venido entrando en los planes de sus técnicos, sin una auténtica regularidad pero con bastante frecuencia. En cambio, está campaña, debido a las lesiones y el gran nivel de jugadores como, Illarra y Zurutuza en la medular, ha perdido la titularidad, y con ella los minutos. Pero el del Rincón del Soto, completo un excelente partido copero frente al Valladolid, por lo que tiene muchas papeletas para actuar como titular, en caso de que alguno de los mariscales cause baja.