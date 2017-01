Aitor Francesena realizará el saque de honor

Aitor Francesena compitiendo en el campeonato mundial. Foto: ISA/ International Surfing Association

El miércoles, en el partido de ida contra el Villarreal correspondiente a los octavos de final de Copa del Rey, el surfista Aitor Francesena ‘Gallo’ recibirá un homenaje por parte de la parroquia txuriurdin al hacer el saque de honor de dicho encuentro. En él, el dicho ‘querer es poder’ que el zarauztarra ha hecho propio cobra un nuevo sentido.

Después de perder la visión en sus dos ojos, llevaba muchos años arrastrando problemas oculares y sufrió posteriormente un accidente surfeando en 2012, Gallo no se dio por vencido, continuó haciendo lo que ama, el surf, volvió a subirse a la tabla y se lanzó a la mar. Cuatro años más tarde, el pasado diciembre, Aitor Francesena se proclamó campeón mundial de Surf adaptado, convirtiéndose en el campeón inaugural de la modalidad de impedimentos visuales. Porque querer es poder, y él ha demostrado poder hacerlo.

"Me llena de orgullo"

Con motivo de su saque de honor, el surfista ha hablado con Real Sociedad TV y ha declarado que le hace “muchísima ilusión” porque “en la vida pensaba que iba a estar ahí”. En la entrevista, el surfista ha hablado sobre su trayectoria, su libro y su filosofía de vida, que le ha llevado a superar su ceguera. “El surf es mi vida. Si no nos tomamos nuestra dosis de salitre no somos felices, no podemos afrontar el resto del día”.

Francesena es un ferviente creyente de que todo sacrificio tiene su recompensa, y la suya ha llegado tras muchos años de esfuerzo y trabajo. “Querer es poder es en lo que me he basado durante muchos años para tirar para adelante”, dijo, “mi vida no ha sido fácil, he estado toda mi vida luchando por no quedarme ciego”.

El zarauztarra lleva ligado al mundo del skate y especialmente el surf desde niño y ha entrenado a grandes del deporte como Aritz Aranburu y Asier Muniain, “Ahora mismo no veo a ningún chaval con la ambición y las ganas de trabajar que tenía Aritz. Ya nos va a costar que salga otro como Aritz Aranburu”. Además, también ha publicado dos libros: Las Olas Contadas, libro de iniciación al surf, y Querer Es Poder, de más nivel. En éste último habla sobre las 3 eses en la que se basa su filosofía. Sacrificio, superación y satisfacción. “Con esas 3 eses puedes llegar a lo que quieras en la vida”, explicaba en la entrevista. Él lo ha logrado.

Ahora, como campeón del mundo, Francesena se da cuenta de la grandeza de sus hazañas: “Hemos conseguido algo que en la vida hubiéramos pensado que se podía conseguir”. Y miércoles recibirá un merecido homenaje por ello. “Me llena de orgullo y me parece una cosa increíble”.