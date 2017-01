¿Copa o liga?

Google Plus

El once de la Real Sociedad posando para la foto inicial/Foto:VAVEL

Ahora es cuando surge la cuestión de siempre, al tener un calendario tan ajustado: ¿Cuál es la prioridad? En estos casos, hay entrenadores que tiran por la liga y en los otros casos menos frecuentes, está quien dice que se debe ir partido a partido.

En cuanto a Eusebio Sacristán, técnico txuri-urdin, todo apunta a que le dará la misma importancia a la competición doméstica que a la Copa, tras declarar que la competición de su majestad el rey, es su Champions particular. Antes de enfrentarse al Valladolid en los dieciseisavos, dio una rueda de prensa, en la que declaró: "La Copa es nuestra Champions" dándole así el mismo valor que a la competición continental. Con estas declaraciones, el vallisoletano muestra su interés y ambición por lograr algo grande en la competición, por lo que saldrá con todo a por el partido. No es un mal planteamiento el del míster blanquiazul, pero no se puede descuidar La Liga, puesto que es de ella de donde vienen las alegrías a final de temporada.

Un hueso muy duro ante el Sevilla

Si echamos un vistazo al calendario de la Real, nos encontramos con uno de los huesos más duros de roer, en la vigente temporada, el Sevilla FC. Los de Sampaoli están jugando a las mil maravillas y se han hecho un hueco entre los más grandes del país.

El sábado de la misma semana, y sin apenas tiempo para descansar ni para preparar correctamente el choque frente a los hispalenses, medirán sus fuerzas vascos y andaluces, en busca de los tres puntos. Ambos conjuntos tienen como objetivo terminar la campaña en puestos europeos, por lo que podríamos denominar el encuentro, como: "La lucha por Europa". El espectáculo está asegurado, los dos cuadros vienen exhibiendo un fútbol brillante y nos auguran un duelo trepidante, que desde luego no defraudará a los forofos de éste deporte.