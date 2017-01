Previa Real Sociedad - Sevilla: batalla de alturas

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei

Real Sociedad y Sevilla abrirán el nuevo año liguero en un enfrentamiento en un momento de forma excepcional. Ambos equipos quieren continuar en la zona noble de la liga y vencer sería dar un golpe de autoridad, si bien es cierto que la competición no ha alcanzado ni siquiera el ecuador.

La Real es uno de los equipos del momento, practica un fútbol muy vistoso y muy efectivo que le está sirviendo para alcanzar números de récord. A estas alturas de la temporada suma un punto menos que en la jornada 24 de la pasada temporada (29 puntos tras 16 encuentros por 30 puntos tras 24 partidos la pasada temporada).

El Sevilla, por su parte, sigue resarciéndose año a año y a pesar de las bajas y el cambio de patrón sigue siendo un equipo temible. Ha ganado solidez como visitante y se ha colado como la tercera fuerza de la Liga, por detrás de los dos invencibles. Pocos han podido parar hasta la fecha al escuadrón de Sampaoli.

El partido del sábado tiene la vitola de ser un gran choque, con dos equipos que practican un atractivo fútbol y que a buen seguro ofrecerán un gran espectáculo sobre el feudo donostiarra.

Duelo de altura con la Copa de por medio

Con el año nuevo todo sigue igual en San Sebastián. El equipo donostiarra abrió el año con un triunfo muy trabajado y muy merecido ante el Villarreal (3-1), resultado que no sella del todo el pase a los cuartos de final, tras el gol en campo contrario del conjunto de Fran Escribá.

La Real Sociedad arranca el nuevo año con un calendario plagado de encuentros complicados, ante todo tipo de rivales, que marcarán el porvenir del conjunto donostiarra a lo largo de la temporada. El duelo ante el Sevilla se presenta clave, dado que además de acercarse a un rival directo, los donostiarras asentarían su condición de equipo aspirante a entrar en Europa en caso de que consigan el triunfo.

Los jugadores de la Real celebran uno de los tantos logrados ante el Alavés. Foto: Oscar Alonso

Eusebio Sacristán dispondrá de prácticamente toda su plantilla para enfrentarse al Sevilla. Perderá con total seguridad a los lesionados Markel Bergara, Agirretxe y Carlos Martínez, a los que hay que sumar a Raúl Navas, quien tampoco pudo estar en el encuentro de ida de la eliminatoria copera ante el Villarreal.

Parece claro que Eusebio Sacristán apostará por su once de gala, si bien podría introducir alguna que otra variante para dar descanso a aquellos que jugaron en el partido de Copa el pasado miércoles. Gerónimo Rulli volverá a estar bajo los palos con total seguridad, formando la zaga realista junto con Zaldua (o Elustondo), Mikel, Iñigo Martínez y Yuri. Illarra, Zurutuza y Prieto se perfilan como claros candidatos a ocupar la medular, si bien no se descarta la presencia en el once de Granero, mientras que la responsabilidad en el ataque pesará sobre Carlos Vela, Oyarzabal y Willian José, salvo que el técnico opte por alinear a Juanmi en lugar de Oyarzabal.

Asentarse como la 'tercera fuerza'

El Sevilla llegará al encuentro tras caer derrotado por tres goles a cero ante el Real Madrid en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Los sevillistas no pudieron parar a la tropa dirigida por Zidane, si bien hubo alguna que otra decisión arbitral que condicionó el desarrollo del encuentro.

A pesar de caer ante el Real Madrid, el Sevilla es uno de los equipos del momento; practica un fútbol vistoso y ofensivo, lo que le ha posibilitado situarse en la tercera posición del campeonato liguero, con cuatro puntos de ventaja sobre el Villarreal y la Real Sociedad, con quien se enfrentará el sábado.

Los jugadores del Sevilla celebran un tanto en uno de los encuentros de esta temporada. Foto: Fran Santiago (Vavel)

Los de Sampaoli han demostrado su potencial ofensivo a lo largo de toda la campaña, con victorias sólidas como la obtenida en su última visita liguera a Vigo (0-3) o el obtenido en el último duelo como local ante el Málaga de Juande Ramos (4-1).

El conjunto de Sampaoli acumula muy buenos números como visitante. Tan solo ha caído en dos de su ocho desplazamientos, fue ante el Granada (2-1) y ante el Athletic Club (3-1). Ha logrado tres victorias (Celta, Deportivo y Leganés) y tres empates (Sporting, Eibar y Villarreal).

Para enfrentarse al conjunto realista, el técnico argentino perderá a los lesionados Trémoulinas, Krohn-Dehli y Carriço. Quien sí podrá estar es el defensa central francés Adil Ramí, a quien el comité de competición concedió la cautelar el pasado jueves.

Cinco invictos de la Real ante el Sevilla en Anoeta

Desde que la Real Sociedad regresara a la Primera División, se ha enfrentado al Sevilla en un total de seis ocasiones, saliendo derrotado en una sola ocasión. Los donostiarras acumulan cinco encuentros consecutivos sin caer ante el conjunto hispalense como local. En los cinco encuentros, han conseguido vencer en cuatro ocasiones, tan solo han cedido un empate.

En 2012, Carlos Vela y Rubén Pardo dejaron su sello en una fría noche de Febrero para establecer el definitivo dos a cero. Los realistas enamoraron a su afición con una victoria previa al día de San Valentín.

Un año después, los dirigidos aquel entonces por Montanier, superaron al conjunto hispalense por dos a uno en un encuentro vibrante, en el que ambos dieron un recital de fútbol. El conjunto donostiarra comenzó a mostrar su candidatura a pelear por los puestos altos de la clasificación, algo que certificaría a final de temporada.

Con Arrasate en el banquillo, Griezmann salvó un punto en la recta final del encuentro en un flojo partido, con la Champions de por medio para el conjunto realista.

Los dos últimos enfrentamientos se decidieron con victoria local. Primero, con un ajustado 4-3 en un partido loco, en el que un tanto de Prieto casi al final otorgó el triunfo (vital) a los donostiarras. Ya la pasada temporada, en el estreno de Eusebio en el banquillo, el conjunto realista venció por 2-0 gracias a los tantos de Agirretxe y Xabi Prieto.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2011-2012 23 Real Sociedad 2-0 Sevilla 2012-2013 17 Real Sociedad 2-1 Sevilla 2013-2014 7 Real Sociedad 1-1 Sevilla 2014-2015 24 Real Sociedad 4-3 Sevilla 2015-2016 12 Real Sociedad 2-0 Sevilla

Quinto clasificado contra tercero

La Real Sociedad llegará al encuentro en quinta posición, con 29 puntos, los mismos que suma el Villarreal, que ocupa la 4ª plaza. en 16 encuentros ha logrado sumar nueve triunfos, dos empates y cinco derrotas. Ha logrado anotar 28 tantos, pero ha recibido 21. Como local suma cinco victorias, dos empates y una derrota, con un balance de 15 tantos a favor y ocho en contra. Como local, acumula además una racha sensacional y es que, además de vencer en cinco de los últimos seis encuentros, ha anotado la friolera de 14 tantos y tan solo ha recibido cuatro.

El Sevilla acumula un récord de diez victorias, tres empates y tres derrotas en lo que va de temporada. En su último duelo del campeonato liguero, venció por 4-1 al Málaga. Llegará al feudo realista tras caer por tres a cero a manos del Real Madrid en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Como visitante suma tres triunfos, tres empates y dos derrotas.

Los entrenadores saben de la dificultad del choque

En la rueda de prensa previa al encuentro, Eusebio Sacristán no quiso ocultar su predisposición a seguir apostando por el bloque que tan buenos resultados le ha otorgado hasta la fecha: "La decisión que hemos tomado es dar continuidad a lo que entendemos está bien".

En cuanto al rival del próximo sábado, el Sevilla, el técnico lasecano reconoció que el conjunto hispalense "El Sevilla está demostrando ser un equipo ofensivo y de ataque, toma la iniciativa y le está funcionando bien​".

El técnico de la Real reconoció que el equipo está centrado únicamente en el Sevilla, a pesar de que el próximo miércoles tiene una cita importantísima en el El Madrigal: "Sólo nos centramos en el partido de mañana, a partir del Sevilla pensaremos en lo siguiente".

Eusebio Sacristán en una sesión de entrenamiento en Hernani | Foto: Gio Batista

Por su parte, en su comparecencia previa, Sampaoli declaró que en San Sebastián optará por alinear el mejor once que tenga disponible, a su entender: "Nosotros reservamos algunos futbolistas para el partido de mañana y jugaremos con lo que mejor tengamos. Hay que buscar la frescura de los jugadores"​.

El técnico apostó por continuar con el buen fútbol que su equipo ofreció el pasado año, algo que no pudo ofrecer ante el Real Madrid en el encuentro copero. "Hay tratar de volver a encontrar el fútbol del año pasado, que nos dio ilusión, el Madrid fue un rival muy complicado como lo será la Real Sociedad en su campo".

Sampaoli, en uno de los encuentros del Sevilla como local. Foto: Fran Santiago (Vavel).

Martínez Munuera, el colegiado

El encuentro se disputará en el Estadio de Anoeta (San Sebastián, Guipúzcoa), un feudo inaugurado en 1992, con capacidad para 32.768 espectadores. El colegiado del encuentro será Martínez Munuera, del Comité valenciano. En lo que va de temporada, ha dirigido al Barcelona en una sola ocasión, fue en la ida de la Supercopa de España, encuentro en el que el conjunto catalán logró imponerse por cero a dos.

En lo que va de campaña, ha dirigido a la Real Sociedad en dos ocasiones, con sendas derrotas ante el Real Madrid (0-3) y el Deportivo (5-1), y con una victoria ante el Sporting (1-3). Al Sevilla, por su parte, lo ha dirigido en otras dos ocasiones, ambas, con victoria (2-1 ante el Las Palmas y 1-0 ante el Atlético de Madrid). En su trayectoria arbitral, ha dirigido a los vascos en diez ocasiones, con un balance de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, mientras que arbitrando al conjunto hispalense en nueve ocasiones cuenta con un balance de cuatro derrotas, tres empates y dos derrotas.

Convocatorias

Eusebio Sacristán no ha dado a conocer la lista de convocados, aunque está confirmado que perderá a los lesionados ha citado a 18 jugadores en una lista de convocados de la que se han quedado fuera los lesionados Markel Bergara, Imanol Agirretxe, Carlos Martínez y Raúl Navas. Parece también que Ander Bardají y Héctor Hernández se quedarán fuera de la lista de convocados por decisión técnica, a la que podría volver el riojano Rubén Pardo.

Quien sí ha dado a conocer la lista de citados ha sido el argentino Jorge Sampaoli, que ha citado a 19 jugadores para viajar a San Sebastián. Lenglet, defensa central recién incorporado del Nancy es la principal novedad en la lista de convocados. Se quedan fuera los lesionados Khron-Dehli, Carriço y Trémoulinas.

La lista de convocados es la siguiente: Sergio Rico, Sirigu, Mariano, Lenglet, Escudero, Ramí, Pareja, Mercado, Correa, Nasri, Iborra, Kranevitter, Sarabia, N'Zonzi, Ganso, Vitolo, Vázquez, Ben Yedder y Vietto.

Posibles onces