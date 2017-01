Homenaje a los ex canteranos realistas

Google Plus

Homenaje a los ex jugadores de hace unas temporadas. Foto: Real Sociedad

En un bonito gesto, y como viene siendo habitual cada temporada, la Real Sociedad rendirá homenaje a aquellos y aquellas futbolistas que recibieron la baja al final de la temporada 2015-16. Antes del encuentro copero frente al Villarreal, este grupo de canteranos recibirá un pequeño pero sentido reconocimiento en el antepalco de Anoeta.

El club realista ha querido reiterar en el comunicado su agradecimiento a unos jóvenes y unas jóvenes que se dejaron la piel durante su estancia en Zubieta pero que no tuvieron la fortuna de seguir dando pasos en la Real. Así mismo, el conjunto donostiarra ha anunciado que algunos ex futbolistas no podrán acudir por distintos motivos.

Bajas en diversas categorías

La relación de jugadores que no continúan en el club abarca jugadores de distintas categorías, siendo algunas destacadas como las de los jugadores del Sanse Tanis Marcellán, que actualmente forma parte del equipo filial del Granada, o Roberto Olabe, que debutó recientemente con el Atlético de Madrid. Sangalli (Mirandés), Morcillo (Sestao River) y Xabi Prieto (Allerru), también han encontrado acomodo fuera de Zubieta en equipos de diversas categorías.

Xabi Prieto en un encuentro frente al Rayo Majadahonda. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

Sanse: Tanis Marcellán, Roberto Olabe, Xabi Prieto, Aitor Morcillo, Marco Sangalli.



Real Sociedad Femenina: Eguzkiñe Peña, Ainara Manterola, Izaskun Leoz.

Al igual que en el caso de los futbolistas del Sanse, las jugadoras que abandonaron el equipo femenino no tradaron en encontrar equipo, ya que tanto Ainara Manterola como Eguzkiñe Peña defienden actualmente la camiseta del Oiartzun, mientras que Izaskun Leoz juega en el Mulier FCN.

Real Sociedad C: Iñigo Torre, Axel Sanz, Iñigo Caminaur, Igor De la Fuente, Iraitz Pikabea, Luis Castro.



División de Honor Juvenil: Theo Urcelayeta, Ander Arroyo, Oier Urtaza, Guillermo Aristegui, Ivan Hernández, Ivan Arana, Joseba Orbegozo.



Nacional Juvenil: Stephan Laberdasque, Iñaki Auzmendi, Iosu Rubio, Iñigo Arruabarrena.



Liga Vasca Cadete: Aitor Uzkudun, Julen Goikoetxea, Ander Garmendia, Jon Guruzeta.



Cadete de Honor: Ander Nazabal.



Infantil Honor: Imanol Aranburu.



Técnico: Jon Aztiria.