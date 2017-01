La figura del rival: Samir Nasri

Samir Nasri en su presentación / Foto: Juande Pérez.

Ha pasado de ser un jugador "conflictivo" en su etapa en tierras inglesas, concretamente en su paso por el club al que actualmente pertenece, el Manchester City, a ser idolatrado por la afición hispalense. En Nervión es uno de los jugadores más queridos por la hinchada, y es que su juego vistoso ha enamorado a más de uno, recordando en muchos aspectos del juego al argentino, Ever Banega. El actual jugador del Inter de Milán vino con el mismo cartel que el galo, y acabó ganándose el cariño y el corazón de los sevillistas, cosechando varios títulos, y logrando cosas grandes en la competición doméstica.

Todos somos sabedores del buen ojo que tiene el director deportivo del club andaluz, Monchi a la hora de fichar y buena muestra de ello es la contratación del "10", que parece ser todo un éxito. El francés se ha adaptado a las mil maravillas, en la institución hispalense, reivindicándose tras estar un año parado, por causa de una grave lesión. A lo largo de su carrera deportiva, puede que las lesiones no lo hayan respetado demasiado, pero actualmente cuenta con la confianza del míster y parece que llevase jugando toda la vida en el conjunto andaluz.

El jugador con raíces argelinas, está siendo clave en la parcela ofensiva, elaborando y materializando jugadas de ensueño. Esta campaña ha iniciado los encuentros posicionándose en el extremo izquierdo, lugar en el que al parecer se le ve muy cómodo y desde donde genera mucho peligro.Puede que los números no lo avalen, pero basta con verlo jugar 90 minutos para convencerte de que es un jugador de talla mundial. El ex del City es un jugador que no necesita marcar muchos goles para ser fundamental en su equipo. Su juego habla por él. Este sábado los zagueros vascos tendrán que andarse con ojo, si no quieren que el jugador franquicia de sus adversarios les cause problemas en defensa, durante el duelo, entre vascos y andaluces.