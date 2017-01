Real Sociedad vs Sevilla: puntuaciones de la Real Sociedad, jornada 17 de La Liga

Real Sociedad vs Sevilla (Fuente: La Liga)

La Real Sociedad perdió por cero goles a cuatro contra el Sevilla en la jornada 17 de La Liga. ​El equipo txuri urdin no tuvo el día y no estuvo al nivel de otras ocasiones, concediendo a los hispalenses ocasiones claras y no terminando de despejar los balones en el área defendida por Gerónimo Rulli. Eusebio Sacristán no estuvo acertado en el planteamiento del partido, al alinear a Mikel González de titular en la zaga, y situar en el centro del campo a Esteban Granero.

Los realistas fueron dominados por el Sevilla durante los 93 minutos que duró el encuentro. Sampaoli ganó la batalla táctica a Eusebio, y los jugadores del equipo nervionense fueron mucho más intensos y eficaces en la ejecución del juego y los goles. Se echó en falta la presencia de Zurutuza en la zona de creación, y a Raúl Navas en la defensa.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Eusebio Sacristán

5| ​El entrenador vallisoletano no planteó de manera correcta el partido. Sampaoli le ganó en la estrategia, y los cambios que introdujo Eusebio no mejoraron al equipo.

Rulli

4|​El portero argentino falló en el primer gol, al no atajar el balón y ofrecer un rechace para que el delantero tunecino Ben Yedder anotara el primer gol de la noche. Realizó dos paradas de mérito a Nasri y a Ben Yedder, pero estuvo impreciso con los pases en largo.

Joseba Zaldua

5| ​El lateral zarauztarra no se prodigó mucho en ataque, y fue superado una y otra vez por el lateral Escudero y el extremo Vitolo. Aún así, cumplió tapando la banda derecha de la Real Sociedad y no poniendo en riesgo a los defensas.

Mikel González

3| ​Mikel no tuvo su día. No sacó el balón jugado desde atrás, y puso en serios aprietos a sus compañeros, tanto a Rulli como a los defensas. En la jugada del primer y segundo gol, no cerró bien su zona y fue sustituido antes de comenzar la segunda parte.

Iñigo Martínez

5| ​El central ondarrutarra estuvo al mismo nivel que sus compañeros de zaga, fallón, indeciso y ofreciendo a los atacantes sevillistas posibilidades para acercarse a la portería. Fue el único que se salvó de la defensa, porque sacó el balón jugado y no cometió errores garrafales como el resto de sus compañeros de la zaga.

Yuri

4| ​No acertó a la hora de centrar a sus compañeros de ataque, y en defensa fue superado una y otra vez por Mariano.

Asier Illarramendi

5| ​El timón de la Real Sociedad tuvo un partido gris. Se vió superado por el centro del campo sevillista compuesto por Nzonzi ,Franco Vázquez y Nasri.

Esteban Granero

4|​El centrocampista madrileño sustituyó a Zurutuza en el once, pero no lo aprovechó. Fue superado por Nzonzi y Franco Vázquez, y en ataque estuvo intermitente.

Xabi Prieto

5| ​Partido irregular del capitán realista. No aportó la tranquilidad, y la pausa que necesitaba el equipo, y no fue su día.

Carlos Vela

4| El azteca no fue ese jugador determinante y que marca las diferencias en ataque. Se le debe pedir más a un jugador llamado a ser la referencia ofensiva de la Real Sociedad.

Mikel Oyarzabal

7|​El canterano fue el mejor de la Real Sociedad, en un día que no salió nada. Fue el que más lo intentó, participó en las jugadas de ataque y se convirtió en el jugador determinante del partido.

William José

6| ​A pesar de que no recibió balones claros en ataque, el brasileño lo intentó y peleó hasta el último minuto. En su única ocasión del encuentro, se preparó el disparo y su remate se fue lejos de la portería de Sergio Rico.

Aritz Elustondo

3| ​Sustituyó a Mikel González desde el principio del segundo tiempo. Falló en el tercer gol del Sevilla, al no despejar correctamente un balón que se lo dejó a Ben Yedder y este cedió a Sarabia para encarrilar el partido.

Sergio Canales

4| ​No cambió la cara al equipo, y no estuvo acertado en los pases. Sustituyó a Granero en el minuto 57, y en la media hora que tuvo por delante, no ofreció ninguna asistencia a los delanteros realistas.

Juanmi

5|​ Intermitente. Lo intentó una y otra vez por la banda derecha e izquierda, pero no encontró a ningún compañero que le pudiera asistir para disparar a puerta. Sustituyó a Carlos Vela en el minuto 57.