Hervías salva a los cedidos

Hervías celebra un gol con sus compañeros. Foto: LaLiga

Salir cedido es, a menudo, una buena alternativa para aquellos jóvenes canteranos en los que el club tiene fe de cara al futuro, pero por una razón u otra no tienen hueco en la plantilla actualmente. Ante esa situación las promesas de Zubieta optan en muchas ocasiones por una salida provisional, vía cesión de una temporada, mediante la cual poder curtirse y acumular minutos y experiencia, normalmente en un conjunto y categoría de menor nivel. Esta temporada no ha sido diferente, y Alain Oyarzun, Pablo Hervías, Eneko Capilla y Srdjan Babic hicieron las maletas en verano para recalar en varios equipos de Segunda División. Aunque no con demasiada suerte, la verdad.

Los cedidos de la Real Sociedad no están contando con demasiados minutos en sus respectivos clubes, Pablo Hervías es el único que se salva, y no han logrado encontrar acomodo en la división de plata. El riojano en un habitual en el once del Elche, ha jugado 18 de los 20 encuentros de la Liga 123 disputados hasta ahora, 16 de ellos como titular, y ha marcado 2 goles. Los ilicitanos se encuentran actualmente en la mitad de la tabla – 12º - con 26 puntos, aunque a tan solo 2 de los puestos que dan derecho a jugar el playoff de ascenso. Este pasado fin de semana, Hervías fue titular y disputó 79 minutos en el choque ante el Cádiz, cayeron derrotados por 2-3, antes de ser sustituido.

Por el contrario, en el otro lado del espectro tenemos a Alain Oyarzun, que no ha podido disputar ningún partido en la presente temporada tras lesionarse el pasado verano en un amistoso. El futbolista de Irún sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda tras una entrada de Escalante durante la pretemporada. No ha podido debutar aún con el Mirandés, es su segunda temporada consecutiva en el club en calidad de cedido, que se encuentra 19º con 22 puntos, en puestos de descenso a Segunda División B.

No ha jugado mucho más Srdan Babic. El defensa serbio de tan solo 20 años fichó por la Real Sociedad en verano de 2015 y jugó durante su primera temporada como txuriurdin en el Sanse, donde mostró un gran nivel. Después de realizar una pretemporada seria a la vez que esperanzadora con el primer equipo el pasado verano, la dirección deportiva decidió ceder a Babic al Reus de Segunda División, donde esperaban tuviese todos los minutos necesarios para desarrollarse futbolísticamente hablando. No ha sido así. El realista ha jugado un total de 7 encuentros de 20 posibles en Liga, todos ellos de titular. Le costó entrar en el esquema del entrenador, ya que no debutó hasta la decimotercera jornada, y fue debido a la lesión de un compañero. Desde entonces ha disputado 7 de los 8 últimos choques ligueros, estrenándose como goleador ante el Córdoba en la decimoséptima jornada. Continúa en línea ascendente y habrá que ver si logra asentarse definitivamente en el once, pero no jugó este pasado fin de semana en el primer encuentro tras el parón navideño. Su equipo cayó por 1-0 contra el Valladolid. El Reus es décimo con 27 puntos, a 1 del Valladolid, que cierra los puestos de playoff.

Por último, Eneko Capilla está realizando una temporada irregular en las filas del Numancia de Jagoba Arrasate. El donostiarra está contando con minutos, más no es un fijo en el once. Capilla ha disputado 15 encuentros de la Liga123, pero ha salido de inicio en tan sólo 5 de ellos. No jugó en la última jornada, el pasado fin de semana, en el empate a cero ante el Huesca. El Numancia es decimoquinto con 24 puntos.