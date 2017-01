Partido Villarreal vs Real Sociedad en vivo y en directo online en la Copa del Rey 2016

Google Plus

La lista de convocados es la siguiente: Rulli, T. Ramírez, J. Zaldua, Aritz, I. Martínez, Yuri B., Héctor Hdez., Illarra, Gaztañaga, R. Pardo, Granero, Zurutuza, Canales, X. Prieto, Oyarzabal, D. Concha, Juanmi, Willian J., Bautista.

Por su parte, Eusebio Sacristán si ha dado a conocer la lista de convocados. Jon Gaztañaga y el delantero del filial Jon Bautista son las principales novedades en la lista, de la que se caen los lesionados Carlos Martínez, Mikel González, Raúl Navas, Markel Bergara, Carlos Vela e Imanol Agirretxe. Ander Bardají es baja por decisión técnica, y el jugador descartado de la lista de 19 citados se conocerá a la llegada del equipo al estadio.

Fran Escribá no ha dado a conocer la lista de convocados, ​y se espera que el día de partido comunique la elección de los jugadores convocados para el encuentro frente a la Real Sociedad.

Eusebio ordena a sus jugadores en el encuentro ante el Vilarreal en Anoeta| Foto: La Liga

En su comparecencia previa, Eusebio Sacristán afirmó la dificultad del rival al que se enfrentan: "Sabemos de la dificultad del Villarreal, pero estamos muy ilusionados con la eliminatoria". Subrayó que los primeros minutos "son importantes, marcan las intenciones de los equipos". "Tenemos que transmitir que vamos a por todas". Después quiso hablar sobre la baja de Carlos Vela en la convocatoria: "Carlos Vela tiene molestias en la rodilla. Ha tenido meses en los que ha dado su mejor nivel. Vamos a ver la evolución".

Fran Escribá. Foto: Gema Gil (Vavel)

En la rueda de prensa previa al partido, Fran Escribá avisó de la dificultad del pase a los cuartos de final: "Es un partido muy importante, definitivo para nosotros. Tenemos confianza de que podemos pasar si hacemos un gran partido. Vamos a jugar con el mejor once posible intentado darle la vuelta a la eliminatoria. Si salimos con una gran intensidad podremos darle la vuelta, pese a que nos enfrentamos a un grandísimo rival". Sobre la intensidad en los 90 o los minutos que dure el partido Escribá manifestó lo siguiente: "Estamos mentalizados para defender fuerte y sabemos que aunque encajemos, tenemos potencial suficiente para marcar tres goles. La diferencia en el partido de ida estuvo en la eficacia. No hay que precipitarse, porque la diferencia es mínima y no hay que buscar una gesta heroica".

El 16 de enero del 2014 en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, último precedente copero con victoria realista en El Madrigal, gracias a un tanto de Javi Ros (0-1), la Real Sociedad certificó su pase a los cuartos de final.

Villarreal y Real Sociedad se han visto las caras en 31 ocasiones, con un bagaje muy favorable al Villarreal, que ha vencido en 13 duelos, por solo siete de la Real Sociedad, que ha conseguido la victoria en uno de los últimos tres encuentros.

El once inicial de la Real Sociedad en el José Zorrilla| Foto: Gema Gil

Su último encuentro como visitante en la Copa del Rey, se saldó con victoria por 1-3 ante el Valladolid, en un partido en el que los goleadores realistas fueron Iñigo Martínez y Juanmi por partida doble.

Los realistas superaron en la anterior ronda al Valladolid, con un resultado global de 4-2 a favor de la Real Sociedad.

Por su parte, la Real Sociedad llega al encuentro tras perder contra el Sevilla por goleada en Anoeta, y se encuentran en la sexta posición, después de sumar nueve victorias, dos empates y seis derrotas en las 17 jornadas que llevamos. Como visitante registra cuatro victorias y cuatro derrotas.

Los jugadores del Villarreal celebran el gol de Nicola Sansone contra el Barcelona. Foto: LaLiga

El Villarreal estrenó la pasada jornada el nombre de su estadio, que a partir de ahora se llamará Estadio La Cerámica. ​El equipo castellonense tiene que remontar el tres a uno de Anoeta, si quiere pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey. Por su parte, la Real Sociedad buscará un gol para certificar el pase a los cuartos.

En la anterior ronda el Villarreal superó al Toledo equipo de la Segunda División B Española. El balance global de la eliminatoria fue de 4-1 favorable al Submarino Amarillo.

El Villarreal llega al encuentro tras el empate a uno cosechado ante el FC Barcelona en la última jornada de liga. El conjunto castellonense se encuentra en quinta posición, tras sumar treinta puntos en diecisiete encuentros. Suman ocho victorias, seis empates y tres derrotas en las jornadas precedentes. Como local, suman seis triunfos, dos empates y una derrota.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Villarreal vs Real Sociedad en vivo, perteneciente a la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en el ​El Estadio de la Cerámica a partir de las 18:30 horas.