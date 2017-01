¿Alguien se acuerda de "Imagol"?

Imanol Agirretxe en un entrenamiento/Foto: Gio Batista (VAVEL)

Para reemplazar al usurbildarra, Loren contrató a Juanmi Jiménez y a Willian José. Ambos han cumplido cuando les ha tocado jugar, respondiendo con goles, la confianza depositada sobre ellos.

El malagueño comenzó la temporada como titular, al haber sido el máximo artillero de la pretemporada. Su estancia en San Sebastián está siendo todo una montaña rusa, puesto que ha pasado de entrar en los planes del técnico vallisoletano, a ser un habitual fuera del once titular. El "7" se ganó el puesto nada más llegar, al no contar con demasiados efectivos en la línea atacante, pero la llegada del brasileño, Willian José lo relegó al banquillo. Con el ex del Málaga -entre otros clubes- en la banca, el "12" aprovechó la situación para ganarse un sitio en el once, a base de tantos.

Actualmente el ariete brasileño cuenta con 9 dianas en su cuenta particular, lo que ha hecho olvidar la figura de Imanol Agirretxe.



Los goles del vasco se hacían de rogar en el tiempo que estuvo fuera del equipo, por lo que la afición estaba deseosa de verlo de vuelta sobre el césped. Por suerte el director deportivo parece que ha acertado al hacerse con los servicios de los ex del Southampton y UD Las Palmas, respectivamente. Tanto tiempo sin encontrar al "9" idóneo, y por fin está campaña se ha acertado, por partida doble.

Hace mucho tiempo que no se lograba sacar rendimiento de un punta. Muchos veranos haciendo contrataciones banales, que simplemente servían para darnos cuenta de lo que tenemos en casa. En los últimos años han sido varios los delanteros que han pasado por Anoeta, entre ellos se encuentran: Haris Seferovic, Alfred Finnbogason, Jonathas de Jesus etc. El suizo fue fichado como refuerzo para una delantera sin muchos efectivos que se disponía a jugar la máxima competición continental. Tras Haris, llegó un mercado estival más tarde, Alfred ariete que no pasó de los 4 dianas, y que costó, ni más ni menos, que 8 millones de euros. Por último nos encontramos con un Jonthas que llegaba como un auténtico "killer" asentado en el Elche, que salió como un delantero más, sin encontrar su sitio en el conjunto donostiarra.



Este curso todo ha cambiado de manera radical, y es que, Willian José ha cumplido con la tarea de hacer olvidar al guipuzcoano.

Viendo el estado de forma por el que pasa el ex de la UD Las Palmas, ¿alguien se acuerda de "Imagol"?