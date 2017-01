Previa Málaga - Real Sociedad: aires renovados y viejos conocidos

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei

Llegados a uno de los tramos decisivos de la temporada, donde se empiezan a decantar las aspiraciones de todos los equipos, Málaga y Real Sociedad se ven las caras en un encuentro vibrante que dejará varias novedades en forma de debut's y reencuentros de antiguos compañeros sobre el césped.

Ambos atraviesan una cómoda situación en la clasificación, si bien el conjunto realista se encuentra en una situación más interesante tanto en Liga como en Copa. El Málaga llega con aires renovados pero con muchas bajas, aunque tiene la tranquilidad de saber que su situación es holgada cuando no se ha alcanzado el ecuador de la temporada.

El enfrentamiento entre Málaga y Real Sociedad traerá consigo el regreso a la que fue su casa de Juanmi Jiménez con la camiseta de la Real. El futbolista malagueño no ha sido de la partida en demasiadas oportunidades, pero terminó el año en un buen momento de forma, y regresará a la que fue su casa con opciones de saltar de inicio. Quien se enfrentará también a su ex-equipo será el uruguayo 'Chory' Castro. El charrúa llegó al Málaga en el mercado invernal de la pasada temporada, pero cuando el conjunto malagueño visitó San Sebastián, Gonzalo Castro se encontraba lesionado, y no pudo regresar a la que fue su casa.

El encuentro podría dejar, a su vez, dos debutantes, además del de Romero en su estadio como nuevo técnico del conjunto malagueño. El incorporado Peñaranda, que la pasada temporada ya jugó en el Granada, podría tener sus primeros minutos con su nuevo equipo, al igual que el canterano de la Real Sociedad, Álvaro Odriozola, que podría debutar con el primer equipo en la posición de lateral derecho ante las bajas por lesión de Zaldua y Carlos Martínez.

Debut de Marcelo Romero en su estadio

El Málaga afronta el encuentro de Liga con la tranquilidad de saber que su situación en la clasificación no es urgente en cuanto a que suma un colchón importante de nueve puntos sobre los puestos de descenso. El conjunto malagueño gozará de un descanso en el plano físico del que no podrá presumir su rival, inmerso en la competición copera y que afrontará el duelo del lunes con la incertidumbre de guardar la ropa o de apostar con todo para no quedarse rezagado en la lucha por la Champions League.

Marcelo Romero debutará como técnico en la Rosaleda tras caer por 3-1 en el duelo liguero ante el Celta de Vigo, donde pagó muy caros los errores cometidos en defensa ante un equipo que mostró una pegada más propia de un equipo aspirante al título.

El problema en la costa del sol llega en forma de lesiones, y es que a la interminable lista de bajas, hay que sumar una reciente, la del defensa Miguel Torres, que sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en choque liguero disputado en Balaídos, lo que le apartará de los terrenos de juego hasta febrero. En la misma situación se encuentra el portugués Weligton, que tampoco podrá enfrentarse a la Real Sociedad. Llorente apunta a la titularidad junto con Villanueva ante la baja por indisponibilidad del otro central, Bakary Koné, que se encuentra disputando la Copa de África con su país, Burkina Faso.

Jugadores como Charles, Ricca, Keko, o El-Nesyri, convocado por Marruecos para jugar la Copa África, también se perderán el duelo liguero, encuentro en el que el ‘Chory’ Castro podría enfrentarse ante su antiguo equipo, la Real Sociedad, del que llegó a tierras andaluzas en el mercado de invierno del pasado 2016. La pasada temporada se perdió el encuentro entre ambos conjuntos por lesión.

Los jugadores del Málaga celebran uno de los tantos anotados esta temporada. Foto: Málaga C.F.

Cambio de aires para no descolgarse de la parte alta

Por su parte, la Real Sociedad afronta el choque con el ojo de mira puesto en el doble enfrentamiento ante el Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. En cuestión de 12 días, los de Eusebio Sacristán deberán hacer frente a cuatro duelos, además de los encuentros de Copa y el duelo ante el conjunto malagueño, se medirán al Celta de Vigo, que también disputa los cuartos de final de la Copa del Rey.

El conjunto donostiarra cuajó un buen partido ante el Villarreal en el encuentro de vuelta de los octavos de final, y llegará con aires renovados tras caer estrepitosamente ante el Sevilla en el encuentro de Liga del pasado sábado. Eusebio ha dejado claras sus intenciones de apostar por llegar lejos en la Copa del Rey, si bien no ha optado por realizar muchas sustituciones en los encuentros perecederos en la competición liguera, por lo que salvo que se den urgencias mayores en forma de lesión, no se contemplan muchas novedades en el once que el técnico vallisoletano ponga en liza el próximo lunes.

Navas se ha recuperado finalmente y estará a disposición de Eusebio Sacristán, si bien parece que el técnico pucelano le otorgará la responsabilidad de ocupar el lateral derecho al jóven Álvaro Odriozola, jugador del filial que en caso de disputar algunos minutos, debutaría con la elástica txuri-urdin. Quien no estará es el mexicano Carlos Vela, que podría perderse también el encuentro de ida de los cuartos de final que el conjunto donostiarra disputará ante el Barcelona en Anoeta, el próximo 19 de enero.

Los jugadores de la Real celebran uno de los tantos anotados esta temporada en Anoeta. Foto: Oscar Alonso

Tierra fértil para la Real

Lejos de ser una visita complicada, la Real Sociedad está acostumbrada a sacar resultados positivos del feudo boquerón. En las últimos cinco choques en La Rosaleda los txuri-urdin han obtenido dos victorias, dos empates y una sola derrota, la sufrida la temporada pasada por tres a uno.

Ha logrado victorias que a la larga han supuesto un punto de inflexión como la obtenida en 2012 por 1-2, gracias a los tantos de Carlos Vela y Xabi Prieto.

Hace dos temporadas, un golazo de Rubén Pardo le otorgó un valioso empate al conjunto donostiarra en tierras andaluzas, mismo resultado que obtuvo en la temporada 2011-2012, esta vez con un tanto de Xabi Prieto.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2015-2016 7 Málaga 3-1 Real Sociedad 2014-2015 29 Málaga 1-1 Real Sociedad 2013-2014 24 Málaga 0-1 Real Sociedad 2012-2013 11 Málaga 1-2 Real Sociedad 2011-2012 34 Málaga 1-1 Real Sociedad

Dos conjuntos con carencias en el gol

A pesar de contar con goleadores en estado de gracia como Sandro y William José, ambos equipos sufren para encontrar otra referencia ofensiva en caso de que sus delanteros fallen o no encuentren portería. Fornals, Camacho y Michael Santos con 3 goles por parte de los locales y Vela con 4 anotaciones por parte de los donostiarras son los máximos goleadores tras el canario y el brasileño.

Declaraciones de los entrenadores

En su comparecencia previa, Marcelo Romero calificó a la Real Sociedad como un equipo muy competitivo que tiene muy buenos jugadores, si bien cree que su equipo está preparado para plantar cara: “Tenemos enfrente a una Real Sociedad muy competitiva, con buenos jugadores, y creo que el equipo ha trabajado muy bien esta semana, se ha visto donde se le puede hacer daño y creo que tenemos que estar más pendientes de nosotros que de lo que hagan ellos”.

Para vencer a la Real, Romero aseguró que las claves serán: “correr más que el rival, estar pendiente a los pequeños errores que se convierten en grandes y después tener la tranquilidad de que hay un buen equipo, que saben jugar al fútbol, que saben atacar, saben defender y lo que tenemos que ser es un grupo sólido dentro del campo”.

Respecto a Mikel Villanueva, el técnico confirmó que podrá contar con el venezolano, que se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. “Mikel está bien, ha terminado el entrenamiento con todo el equipo, ha hecho todos los trabajos por igual y no va a tener problema en llegar al partido”.

Marcelo Romero, en rueda de prensa. Foto: Málaga C.F.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Eusebio Sacristán se mostró optimista con la posibilidad de recuperar a varios de los jugadores tocados, sobre todo de cara a próximos compromisos: "Estamos analizando cada caso, tratando de sacar el máximo rendimiento a la situación. Volvemos a tener a R. Navas".

El técnico pucelano destacó la buena progresión del Málaga en las últimas jornadas,, asegurando que su equipo afronta un complicado encuentro ante un rival muy intenso y con mucho ritmo: "El Málaga ha demostrado ser un equipo decidido, con mucho ritmo e intensidad".

También confirmó la presencia del canterano Odriozola mañana, quien jugará en el lateral derecho ante las bajas por lesión de Zaldua y Carlos Martínez: "A Odriozola le veo preparado. Es un jugador que lleva demostrando un gran nivel en el Sanse. Estoy convencido que nos va ayudar".

Eusebio Sacristán en una sesión de entrenamiento en Zubieta | Foto: Gio Batista

Mateu Lahoz, el colegiado

El colegiado del encuentro será Matheu Lahoz, del comité valenciano. Esta temporada ha dirigido al Málaga en una sola ocasión, fue en la derrota por 2-0 ante el Córdoba en el encuentro de ida de los 1/16 de final de la Copa del Rey. Será la primera vez que dirija a la Real Sociedad esta temporada.

Convocatorias

Marcelo Romero ha ofrecido la lista de 19 convocados, de la que se han quedado fuera los lesionados Weligton, Charles Dias, Federico Ricca, Keko Gontán, Zdravko Kuzmanovic, Miguel Torres, y los internacionales en la Copa África, El-Nesyri y Bakary Koné.

La lista la completan los siguientes jugadores: Carlos Kameni, Denys Boyko, Gabriel Guerrero, Juan Carlos Pérez, Mikel Villanueva, Diego Javier Llorente, Roberto Rosales, Luis Muñoz, Ignacio Camacho, Juanpi Añor, Chory Castro, Recio, Duda, Jony Rodríguez, Pablo Fornals, Javi Ontiveros, Michael Santos, Adalberto Peñaranda y Sandro Ramírez.

Por su parte, el técnico pucelano Eusebio Sacristáno también ha ofrecido la lista de 19 convocados, de la que se han quedado fuera Carlos Martínez, Mikel González, Markel Bergara, Imanol Agirretxe, Carlos Vela, Ander Bardají, Joseba Zaldua.

La convocatoria es la siguiente: Gerónimo Rulli, Toño Ramírez, Íñigo Martínez, Aritz Elustondo, Yuri Berchiche, Héctor Hernández, Raúl Navas, Álvaro Odriozola, Asier Illarramendi, Esteban Granero, Xabi Prieto, Rubén Pardo, Sergio Canales, David Zurutuza, Mikel Oyarzabal, Jon Gaztañaga, David Concha, Juanmi Jiménez y Willian José.

Posibles onces