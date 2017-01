Álvaro Odriozola: "He cumplido un sueño que tenía desde pequeño"

Google Plus

Álvaro Odriozola en la zona mixta de La Rosaleda (Fuente:www.realsociedad.com)

​Álvaro Odriozola recordará toda su vida el 16 de enero del 2017, y en especial el estadio La Rosaleda donde debutó con el primer equipo realista.​ El lateral donostiarra jugó en sustitución de Joseba Zaldúa, que no pudo recuperarse tras sufrir después del partido de Copa en El Madrigal una lesión de grado 2-3 en el músculo cuadrado femoral de la cadera izquierda.

Después de la victoria de la Real Sociedad en La Rosaleda por cero goles a dos, con un tanto de Iñigo Martínez y otro del delantero de Coín, Juanmi, el propio malagueño y el debutante Odriozola comparecían en zona mixta.

Declaraciones en zona mixta

Juanmi Jiménez no celebró el gol en La Rosaleda, tras haber jugado en el club de la Costa del Sol durante seis temporadas. El delantero confirmó la gran labor de la plantilla en el partido disputado ayer: "El equipo ha hecho un grandísimo partido, desde el primer minuto hasta el final, en un estadio complicado”, manifestó el de Coín. Además, destacó la forma en la que lograron los tres puntos lejos de Anoeta: "Conseguimos tres puntos en un campo muy difícil. Jugamos un partido muy completo lleno de intensidad, ritmo y concentración", ​subrayó

Respecto al partido de Copa que se jugará el jueves a las 21:15 horas contra el FC Barcelona en Anoeta, argumentó la dificultad del encuentro y el cruce de cuartos: "La eliminatoria es muy complicada, pero el equipo está mentalizado para ganar en Anoeta", confesó Juanmi. Se acordó de su estancia en el Málaga como jugador "ha sido un día especial para mí. Hace tres años que me fui de esta ciudad, y de ahora en adelante hasta el final de temporada le deseo lo mejor al club", concluyó.

Álvaro Odriozola en su debut con la Real Sociedad en Primera División, afirmó sus sensaciones después de la victoria en La Rosaleda: "Estamos contentos, nos llevamos los tres puntos a casa y nos afianzamos en la zona alta de la clasificación. El jueves toca otro partido e iremos a por más", declaró Odriozola.

El debutante se mostraba feliz después de jugar su primer partido con el primer equipo: "He cumplido un sueño que tenía desde pequeño. Llevo entrenando desde los 10 años de edad en la Real Sociedad, y debutar con el equipo al que has estado vinculado tantos años no tiene precio", confirmó el canterano.