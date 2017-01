Habrá tamborrada en Anoeta

Google Plus

La tamborrada estará presente

La Real lo intentó por las buenas y no fue escuchada; finalmente el partido de ida de Copa ante el FC Barcelona se jugará en el único momento que el conjunto donostiarra pidió no jugar. Pero el fútbol es así: intereses son intereses.

La molestia está presente en club, jugadores y aficionados, ya no sólo por la coincidencia con la tamborrada, sino porque el rival ha tenido 52 horas más que los guipuzcoanos para preparar el partido.

La Real jugó y venció el lunes en Málaga mientras que el Barcelona lo hizo el sábado. Pese a las rotaciones que pudo hacer Eusebio, el cansancio estará presente en las piernas de los jugadores, pero ese es el único aspecto negativo del partido del jueves.

La directiva ha tomado cartas en el asunto y además de hacer público su malestar, ha organizado una serie de actividades para convertir el hándicap de la coincidencia entre fútbol y tamborrada en una circunstancia positiva para llenar el campo.

Si la asistencia a la tamborrada se antoja imposible para los aficionados que vayan a Anoeta, será la tamborrada la que se acerque al estadio de la Real Sociedad en una tarde inolvidable para los seguidores del club donostiarra.

La fiesta comienza en Anoeta

Será a las siete de la tarde en las inmediaciones de Anoeta cuando las tamborradas de las dos peñas oficiales de la Real, Goazen Erreala y Txirritako Txuri Urdinak, acompañadas por sus charangas, amenicen los momentos previos al partido en las inmediaciones del estadio; lugar donde se instalará también una carpa y un bar.

Llegada de jugadores al estadio

La fiesta se activará con la llegada del equipo al campo. A las 19:40 la afición podrá recibir al equipo en la puerta 29 del Estadio. Las peñas y las charangas darán ambiente a la llegada de jugadores con la intención de mostrar su ánimo y fuerza a Eusebio y los suyos.

En el campo

Minutos antes del inicio, la fiesta se trasladará al interior del Estadio. Entre los asistentes se escenificará la Tamborrada y para ello, las peñas y las charangas interpretarán varias piezas clásicas como el ‘Aurrera Txuri Urdinak’ en las pistas de atletismo.

Objetivo: llenar el campo en una noche especial

Para ello el club ha facilitado la adquisición de entradas; haciendo precio especial a estudiantes y permitiendo la entrada al campo a socios de cualquier categoría o división entre otras cosas.

Dar a conocer la no asistencia al campo con antelación para sustituir esos espectadores que desafortunadamente no puedan asistir por otros que puedan hacerlo y no sean socios.

Presión para el rival

Que Anoeta no se le da bien al Barcelona es sabido por todos pero en San Sebastián más de uno piensa que la Real comienza la eliminatoria en desventaja; la designación arbitral, las decisiones acerca de la fecha y horario, diferencia en tiempo de descanso entre los dos equipos...

Lo cierto es que con medidas como las tomadas por la directiva se ayudará a acercar a afición y jugadores. Anoeta será un fortín y pese al cansancio, una Real en racha puede hacer que entre todos se de la sorpresa.

Si los de Eusebio logran un resultado positivo en el partido, pueden hacerca que esta semana sea memorable para los donostiarras; ya que recordemos que tras la derrota del Madrid, la Real sigue siendo poseedora del récord de más partidos consecutivos sin perder en Liga.