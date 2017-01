Caso Pardo

Ruben Pardo, en El Sadar | Imagen: Óscar Alonso - VAVEL

Ni en Liga, y ahora tampoco en Copa. Eusebio opta por otros jugadores en lugar de recurrir a Rubén Pardo. Algo que no es fácil de entender conociendo el juego del riojano y viendo que la Real está inmersa en dos competiciones.

Cierto que sin él, el equipo es quinto en Liga y le está disputando al FC Barcelona el pase a semis en Copa del Rey. El nivel ofrecido por la Real en lo que llevamos de temporada es bueno, pero es lógico pensar que al club donostiarra le harán falta efectivos a medida que pasa el tiempo ya que el cansancio y las lesiones irán apareciendo.

Ya en verano, cuando se estaba confeccionando el equipo, se rumoreó con la idea de que Pardo no tenía hueco en la Real de Eusebio y, desgraciadamente, con el tiempo se ha ido viendo que eso es así.

El riojano ha demostrado a lo largo de los años en Donosti, que tiene la capacidad para defender los intereses txuri-Urdin en el centro del campo, pero por el motivo que sea, Eusebio no le llama.

La manera de jugar del equipo, el recurrir a chavales del Sanse, alguna molestia que pueda tener el jugador, incluso algo personal entre ambos (conociendo el carácter de ambos poco posible esta última opción); no se sabe pero algo pasa con Pardo.

Estamos en el mercado invernal y la Real en más de una ocasión ha manifestado no querer deshacerse de Rubén pero lo cierto es que no es bueno que el canterano no juegue. Hay equipos que han mostrado interés en una cesión; entre ellos Betis o Leganes, pero para que eso pueda ocurrir antes la Real debe renovar al jugador y no sabemos si esa disposición existe.

Lo que está claro es que a todas las partes les interesa solucionar el tema en cuanto antes y una rápida actuación ayudará a que todos en el entorno realista zanjen la polémica. Unas palabras al respecto del entrenador tampoco estarían mal.