Asier Illarramendi: "Queda la vuelta y no nos rendimos"

Illarramendi jugó los 90 minutos. | Foto: Óscar Alonso / VAVEL

Tras la derrota del jueves por el partido de cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, los jugadores de la Real Sociedad han comparecido frente a medios de prensa con sus opiniones sobre el juego y sus expectativas para el partido de vuelta que se jugará la próxima semana en Camp Nou.

El centro campista Asier Illarramendi declaró: "hemos hecho un partido bueno, con mucha intensidad, hemos presionado muy bien sin balón y hemos trabajado bien pero al final se ha decidido por ese penalti; todavía queda la vuelta y no nos rendimos".

El jugador que cometió la falta que deriva en el penalti de Neymar, Elustondo, opinó: "el equipo por lo menos ha intentado conseguir el gol del empate. Estamos dolidos, pero pensamos que no está decidida la eliminatoria, vamos a ir al Camp Nou a intentar darle la vuelta y pasar la eliminatoria". Elustondo declaró sobre el estilo de partido ofrecido por el equipo: "Está claro que no ha sido el partido que queríamos, hemos intentado conseguir ese gol que nos diera el empate y no ha podido ser". "Está claro que es difícil pero no vamos a bajar los brazos, vamos a ir a muerte al Camp Nou, vamos a intentar dar la vuelta a la eliminatoria y pasarla".

El defensor Raúl Navas también dejó sus palabras ante micrófonos de medios: "Creo que el equipo dentro de cómo estaba al nivel físico, ha estado bien y creo que nos ha faltado más presión, más chispita pero creo que estamos capacitados para darle la vuelta a la eliminatoria y vamos a pelearlo". Navas habló sobre el poco tiempo que tuvo el equipo para preparar el juego: "hemos tenido poco tiempo de descanso, creo que el equipo ha acusado un poco ese descanso. Ahora toca pensar en el partido de Liga".

Concluyó diciendo que conoce la dificultad de enfrentar nuevamente al Barcelona: "Para pasar toca poner todas nuestras armas sobre la mesa, pero creo que el equipo tiene suficiente calidad y jugadores para buscar el resultado ahí. Llegar a semifinales no va a ser fácil, nos va a tocar un Barcelona que es muy bueno".