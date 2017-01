Real Sociedad - FC Barcelona: puntuaciones de la Real Sociedad, ida de los cuartos de final de la Copa del Rey

Google Plus

La Real Sociedad perdió ante el FC Barcelona por 0-1 gracias a un tanto del brasileño Neymar de penalti en el minuto 20. Los chicos de Eusebio tuvieron oportunidades para empatar el partido, pero se vieron perjudicados por algunas decisiones arbitrales. El conjunto blaugrana rompió el maleficio de Anoeta con un juego que si bien no fue vistoso hizo que se llevasen a Barcelona una mínima ventaja para el partido de vuelta.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Eusebio Sacristán

5 | No se vio a la Real Sociedad que plantó cara al Barça en el partido de Liga, pero aun así no se perdió la cara al partido y hubo oportunidades de empatar. Mal en los cambios, que no mejoraron al equipo.

Rulli

6 | No se vio demasiado inquietado por el mejor tridente del mundo, pero cuando se le necesitó dio seguridad, como en dos salidas ante Neymar y Digne en las que salió bien parado.

Yuri

3 | Difícil aguantar el nivel que viene dando en esta temporada ante unos futbolistas de talla mundial. Más obligado a cumplir en tareas defensivas, no pudo subir todo lo que le gustaría y cuando lo hizo apenas creó peligro.

Iñigo Martínez

6 | El emblema y la casta de esta Real Sociedad. Cuajó un buen partido y no se achantó ante Suárez, que apenas entró en juego. No se dejó amilanar por el uruguayo en una bronca, demostrando su carácter.

Raúl Navas

4 | Menos mal que no entró ese balón envenenado que mandó a Rulli y que casi hace que sea el protagonista. Buenas diagonales desde su posición a banda izquierda, pero quizás tiró de ese recurso demasiadas veces.

Aritz Elustondo

2 | Penalti de infantiles, y más cuando Iñigo estaba detrás en su ayuda. Le tocó lidiar con un Neymar que fue lo mejor del partido, y aunque en algunas ocasiones le ganó la partida fue ampliamente superado por el brasileño.

Illarramendi

4 | No fue su mejor partido, tuvo que intervenir más parando los ataques del Barça que con el balón en los pies. Aun así, supo frenarles y salir impune de ello, aunque le debería haber llegado la tarjeta antes.

Zurutuza

4 | Al igual que Illarra, se vio obligado a tener menos el balón y más a correr detrás de él, y cuando lo tuvo apenas creó fútbol. No está siendo el que nos maravillaba a principio de temporada.

Xabi Prieto

3 | Pasó muy discretamente por el encuentro y aunque apenas pudo tener el balón cuando lo tuvo no mostró su calidad.

Carlos Vela

3 | Se le ve con algunos problemas físicos, aunque no renunció a protagonizar jugadas de peligro e incluso a defender cuando fue necesario. Aunque solo pueda jugar 60-70 minutos, se le necesita en este equipo.

Oyarzabal

6 | Un auténtico portento físico, acabó el partido como en el minuto cinco. No paró de intentar crear alguna jugada de peligro, y estuvo bien, como siempre, en las ayudas defensivas.

Willian José

2 | Apenas se le vio, porque apenas le llegaron balones claros para finalizar. Ha bajado el nivel al que nos tenía acostumbrados, pero se espera que lo recupere.

Juanmi

s. c.| Entró por Vela a falta de 20 minutos y apenas aportó al juego.

Canales

s. c.| Con quince minutos por delante, apenas sudó.

David Concha

s. c. | Diez minutos para el cántabro que casi no tocó balón.