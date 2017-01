A por la épica

Zurutuza controla el balón ante la presencia de Rakitic. Foto: LaLiga

52 horas menos de descanso, González González, el fatídico horario y la negativa de Gol, un ambiente de festividad en la ciudad, sed de venganza y las ganas de hacer historia. Quizás las ilusión por pasar a semifinales se convirtieron en necesidad. La Real no fue ese equipo que acostumbra a deleitar a los suyos con un juego exquisito, con un dominio y una precisión con el balón en los pies, mediante el cual ha superado a muchos de sus adversarios esta temporada, desde el propio Barcelona en este mismo escenario, al Málaga, en el encuentro del pasado lunes. El conjunto de Eusebio Sacristán no pudo con el Barcelona, en ningún momento fue capaz de crearle peligro al conjunto de Luis Enrique, pero la corta ventaja de la que dispone el conjunto de la ciudad condal invita a la esperanza, a pesar de la dificultad que supone ganar en el Camp Nou.

La atmósfera que generó el encuentro alteró a una Real hiper-revolucionada anoche, que excedió en errores con el balón en su poder, incapaz a su vez de robarle el balón a los de Luis Enrique. El equipo buscó la portería de una forma más vertical de lo habitual, si bien trató de elaborar más las jugadas al comprobar que la primera alternativa no tuvo éxito. Los realistas no encontraron espacios ni fueron capaces de sacar a relucir esa magia que ha hecho vibrar a la afición noches atrás. La medular realista se vio superada en todo momento y no consiguieron enlazar con los atacantes, poco brillantes en la fría noche festiva de San Sebastián.

Pero la fiesta la puso Neymar. Fue objeto de penalti a los 20 minutos y volvió loco a Elustondo, que no se encontró nada cómodo desplazando su posición hacia el costado derecho, quedándose lejos de la versión del propio jugador en sus dos últimas actuaciones en el centro de la zaga.

González González no dejó satisfecho a nadie

Con todo esto, el resultado fue de cero a uno, entre otras cosas, porque ni el Barcelona encontró portería en los 90 minutos, lejos del penalti de Neymar, y porque la Real entró en una espiral de nerviosismo e imprecisión, con el resultado en contra, y más con el polémico fuera de juego señalado a Zurutuza después de la 'no' expulsión a Messi segundos antes. Cuesta creer el porqué de la asignación del colegiado castellano-leonés en un choque como este, más viendo los precedentes. A pesar de ello, es injusto culpar al colegiado cuando la Real no disparó ni una vez a puerta, y el Barcelona disparó en dos ocasiones (una de ellos, el tanto de Neymar desde el punto de penalti). Con todo esto, acciones polémicas hubo para dar y regalar en ambas áreas.

Illarramendi, que después sería la voz dominante del vestuario en la zona mixta, cometió varias faltas que pudieron costarle la expulsión. Además, el conjunto catalán reclamó dos penaltis en el área txuri-urdin. El primero, por el que Neymar fue amonestado no fue, a pesar de que Rulli toca al jugador, este comienza su incursión hacia el verde antes de ser tocado por el argentino, no es penalti. Penalti que sí debió ser señalado en la recta final, tras un disparo de Piqué, que tocó en la mano de Raúl Navas, jugada de la que poco se ha hablado, si bien no deja de ser penalti.

La Real pidió la expulsión de Leo Messi, tras interponerse en un saque de falta de Illarramendi, situándose a menos de un metro de la posición del balón. En el lanzamiento de la propia falta, el asistente señaló un fuera de juego increíble, dado que Zurutuza se encontraba muy por detrás de la línea defensiva culé, que salió en bloque para dejar en fuera de juego a los atacantes. No es menos cierto, sin embargo, que el control de Zurutuza fue pésimo, y que probablemente, la acción no hubiera deparado ningún peligro para la meta de Cillessen.

Twitter, 'zonas mixtas' y micrófonos en forma de antorcha

En definitiva, de nada sirve quejarse a posteriori, primero porque aunque la Real pudiera sentirse perjudicada, en el cómputo global del partido no salió más perjudicada que su rival. Illarramendi inició una guerra que no le favorece en nada ni a él ni a su equipo, primero porque le supondrá un expediente disciplinario con multa de 1.500€ incluida, y segundo, porque la Real no debe entrar en una guerra mediática con equipos de estos niveles, ni tiene fuerza en los medios ni falta que le hace. La Real está por encima de todo esto, su escudo pesa mucho y va más allá de todo un país que busca el morbo, el 'titular' y la suspicacia. La Real es grande por muchas cosas, y no puede entrar en una guerra absurda de este calibre, debe pelear sobre el césped, ante viento y marea, como a lo largo de sus 108 años de historia ha hecho. "Ya sabemos cómo funciona esto", lo dijo Gerard Piqué, y es completamente cierto, todo el mundo lo sabe.

Si bien las quejas del de Mutriku pueden parecer "ridículas", tal y como fueron valoradas por un sector de la prensa catalana, las declaraciones de Rakitic animando a Illarramendi "a guardarse el móvil en el bolsillo" no se quedaron lejos de lo dantesco. Tal y como dijo Raúl Navas: "Creo que también tiene que mirar hacia dentro y no sé si es tan valiente de decirle esto a alguno de sus compañeros que hablan más que Illarramendi, dentro y fuera de Twitter".

Guerras absurdas aparte, la Real se debe a su escudo y a su historia y el próximo jueves debe afrontar el encuentro de vuelta con todo lo que tenga. Debe plantar cara en el Camp Nou al igual que lo hizo en la eliminatoria de ida de las "semis" en 2014, en un encuentro en el que el mismo protagonista que ayer pisoteó el orgullo y la ilusión de toda una afición. Porque esta Real ha demostrado tener mucho orgullo y mucha ambición, el jueves toca buscar la heroica, una gesta que sería recordada In saecula saeculorum.