Rubén Pardo conduce el balón en el duelo ante Osasuna de la presente temporada. Foto: Oscar Alonso (Vavel).

La Real Sociedad ha hecho oficial la cesión de Rubén Pardo al Real Betis hasta final de temporada, tras renovar previamente el contrato del futbolista riojano por dos temporadas más, que tendrá una duración de tres años y medio más, hasta 2020. El riojano no ha contado con apenas oportunidades en toda la temporada, debido al excelente rendimiento del tridente que ha formado la medular formada por Illarramendi, Zurutuza y Xabi Prieto, que han cuajado unas actuaciones muy buenas a lo largo de la presente campaña.

El canterano realista se ha quedado relegado al ostracismo, a pesar de que jugadores en la medular como Markel Bergara o Jon Gaztañaga han causado baja durante prácticamente todo lo que ha transcurrido en la presente campaña. Lo más sorprendente de todo ha sido que cuando alguna de las piezas angulares de la medular no ha estado disponible, el técnico ha apostado por Esteban Granero, un jugador que no parecía contar con la confianza del técnico antes de comenzar la temporada, si bien no ha tenido un mal rendimiento cuando le ha sido concedida la oportunidad.

Sin oportunidades en el esquema de Eusebio, Rubén Pardo jugará cedido en el Real Betis, conjunto dirigido por Víctor Sánchez del Amo, quien necesita de jugadores del perfil del riojano en la medular. El técnico madrileño, que llegó en el pasado mes de noviembre para relevar en el cargo a Gustavo Payet, emplea habitualmente un 5-3-2, con tres centrocampistas, dos de contención y uno de creación. Para contener el juego del equipo rival cuenta con futbolistas del estílo de Ryan Donk, Felipe Gutierrez, Darko Brasanak o Petros. Para la creación cuenta con jugadores como Jonas Martin, además de Dani Ceballos, uno de los futbolistas con más quilates del Real Betis, que ha encontrado su sitio tras la llegada de Sánchez del Amo al banquillo verdiblanco.

Cuatro partidos y 239 minutos en la presente campaña

Estos números reflejan las pocas oportunidades con las que ha contado el futbolista riojano en la presente temporada. Ha jugado cuatro encuentros, tres de ellos de titular en los que ha acumulado un total de 239 minutos. Ante Osasuna cuajó un buen encuentro en el segundo encuentro de la temporada, donde disputó 68 minutos, participando en la primera victoria del equipo de la temporada. Una semana más tarde, jugó 80 minutos en el empate a uno ante el Espanyol. El riojano estuvo a la altura del equipo en un encuentro gris y no pudo ayudar al equipo en la consecución del triunfo. Semanas más tarde, en la jornada nueve, jugó un solo minuto en la victoria ante el Deportivo Alavés por tres a cero. Fue su último encuentro de liga hasta la fecha, el último duelo oficial lo jugó ante el Valladolid. En el encuentro de vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey. El riojano cuajó un buen partido durante los 80 minutos en los que estuvo sobre el césped.

Clave en la recuperación del equipo la pasada temporada

El canterano realista jugó un total de 28 encuentros la pasada temporada, 19 de ellos como titular. Ya con Moyes, fue de la partida varias veces, continuidad que le faltó con Eusebio, con quien fue titular en 14 de los 21 partidos que jugó con el técnico de La Seca. A pesar de ello, tuvo actuaciones clave en encuentros determinantes, como en el empate a dos en Vallecas ante el Rayo Vallecano, en el que asistió por partida doble, a Elustondo primero y a Bruma después, o en la racha de cuatro triunfos consecutivos, de los cuales tres lo hizo formando de inicio en el equipo. Ante el Espanyol cuajó la mejor actuación de la temporada, repartiendo tres asistencias de gol: a Vela en el cero a dos a los ocho minutos, a Oyarzabal en el cero a tres a los 52 minutos y a Diego Reyes en el 55 de juego para poner el cero a cuatro. La Real logró un abultado cero a cinco aquella noche de lunes.

Pardo jugó un total de 28 encuentros, 19 como titular, disputando un total de 1787 minutos, en los que repartió un total de siete asistencias.