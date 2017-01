Jon Guridi: "Saldremos a por los tres puntos"

Google Plus

Jon Guridi, en el encuentro de ida en Zubieta. Foto: realsociedad.com

El filial de la Real Sociedad afronta este sábado un duelo de altura ante el Real Unión de Irún en el Stadium Gal (19:00). El conjunto de Imanol Alguacil afronta el choque con la oportunidad de engancharse a la parte alta de la clasificación, tras vencer el pasado domingo en un campo dificilísimo, el Carlos Belmonte de Albacete, en el que ningún equipo había conseguido la victoria hasta la fecha.

Con 27 puntos en la clasificación y con tan solo una derrota en ocho encuentros, el filial realista afronta el choque ante el Real Unión con la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa, ante un rival complicado, que llegará con la moral por las nubes tras vencer el pasado sábado al Real Madrid Castilla por 1-2.

El jugador en ofrecer la previa fue el centrocampista Jon Guridi, autor del tanto de la victoria del pasado domingo ante el Albacete (0-1).

En su primera intervención, Guridi se mostró satisfecho con la victoria obtenida en el campo del lider, encuentro en el que si bien el equipo no pudo desplegar su juego, mereció la victoria dadas las numerosas oportunidades creadas: "Venimos de una gran victoria ante el Albacete, el lider de la categoria, en un campo en el que no había ganado nadie. Saldremos fortalecidos de esa victoria e intentaremos lograr otra victoria. Quizás no pudimos hacer el juego al que estamos habituados. Ellos nos presionaron bien y trataron de jugarnos de la misma forma. A la contra salimos bien y creamos bastantes ocasiones, fue un resultado muy bueno".

El centrocampista realista reconoció que el conjunto donostiarra afronta un complicado inicio de segunda vuelta, si bien aseguró que el equipo saldrá a por los tres puntos al Stadium Gal de Irún: "Tenemos un inicio bastante duro, aunque todos los equipos son difíciles. Ante el Real Unión aunque no hemos logrado buenos resultados ante ellos saldremos a ganar".

Guridi reconoció que el Real Unión cuenta con una plantilla de nivel, mezclando jugadores jóvenes y experimentados: "El Real Unión tiene jugadores cedidos de la Real y jugadores veteranos que tienen mucha experiencia. Nosotros tenemos un gran equipo también, más joven e intentaremos conseguir los tres puntos".